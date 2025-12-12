Kaip nepermokėti ir nelikti be apsaugos: dažniausios automobilio draudimo klaidos

Kada būtina nurodyti kitus vairuotojus ir kaip išvengti finansinių netikėtumų, pasakojo „Lietuvos draudimo“ atstovas Saulius Abraškevičius.
– Kas nutinka, jeigu žmogus, kuris nėra įtrauktas į draudimo polisą, patenka į eismo įvykį?
– Dažnai namuose ar šeimoje yra vienas automobilis, kurį naudoja keli žmonės. Čia ir kyla dažnas klientų klausimas – ką daryti, kad draudimo sutartis būtų sudaryta teisingai ir kaip išvengti situacijų, kai nutikus įvykiui tenka mokėti žalas savo lėšomis. Draudikas visada klausia, kokie vairuotojai naudos automobilį, ir juos reikia nurodyti draudimo sutartyje – pateikti jų amžių bei vairavimo stažą. Stažas taip pat svarbus: gali būti vyresnis žmogus, tačiau vairuotojo pažymėjimą jis galėjo gauti palyginti neseniai.
Kas nutinka, jei tai nėra padaroma? Čia svarbu atskirti dvi draudimo rūšis: privalomąjį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą ir savanoriškąjį, vadinamąjį Kasko.
Pirmuoju atveju vairuotojas, patekęs į eismo įvykį, lieka kaltas, jei sukėlė žalą trečiajai šaliai, o draudikas turi teisę išsireikalauti dalį arba visą žalą iš automobilio savininko, jeigu transporto priemonę vairavo asmuo, neatitinkantis draudimo sutartyje nustatytų sąlygų.
Kalbant apie savanorišką draudimą, čia yra savotiška „pagalvė“. Jei įvykis nėra piktybinis, draudimo apsauga dažniausiai galioja, tačiau gali būti padidinta išskaita (franšizė). Visgi pastebėjus piktnaudžiavimą, draudimo sutartis gali visai negalioti.
– Ar civilinio privalomojo draudimo atveju galima prie to paties automobilio įtraukti kitą žmogų? Ar yra papildomų sąlygų?
– Taip. Jei žmogus numato, kad tikrai vairuos automobilį – tai gali būti kitas sutuoktinis, vaikai ar vyresni tėvai – juos būtina įtraukti į draudimo sutartį. Reikia tiesiog išvardinti visus, kurie potencialiai gali vairuoti. Tuomet problemų nekils.
– Kaip tai keičia draudimo įmoką?
– Draudimo įmoka nustatoma atsižvelgiant į kiekvieno potencialaus vairuotojo amžių, stažą ir vairavimo istoriją.
Vairavimo istorija yra rodiklis, kuris kaupiamas metams bėgant. Todėl patarimas paprastas – išsilaikius vairuotojo pažymėjimą, pradėti istoriją kaupti pačiam. Tai skatina vairuoti drausmingai ir laikytis kelių eismo taisyklių. Ši istorija „keliauja“ su vairuotoju septynerius metus – net ir pardavus automobilį, ji lieka su asmeniu. Tai dar viena paskata vairuoti atsakingai.
– O gal kartais neverta pradėti tos istorijos kaupti ir naudoti vieną šeimos narį kaip „pagrindinį“ draudėją? Kada tai pasiteisina?
– Dažniausiai reikėtų įsivertinti, kaip dažnai bus vairuojamas automobilis. Jei tai kartas per mėnesį ar dar rečiau, tikriausiai viskas tvarkoje ir pradėti kaupti vairavimo istorijos nebūtina.
Tačiau eismo įvykio metu visada tikrinama, ar vairavęs asmuo yra įtrauktas į draudimo sutartį. Jei norite užbėgti įvykiams už akių ir išvengti situacijų, kai atrodo, kad draudimas galioja, bet realiai – ne, prieš sudarant sutartį verta pasikonsultuoti su draudiku. Draudikas turėtų būti pagalba, o ne galvos skausmo šaltinis.
