Garbingas medalis – gintaro gaudytojui

Apdovanojimas teikiamas kasmet, medalis yra pagamintas pagal Karklėje rasto tikro XIX a. pabaigos gintaro žvejo žetono pavyzdį su vokišku įrašu „Königliche Bernsteinwerke / Karkelbeck“ ir vadinasi „Garbingo gintaro žvejo medalis“.
Tokio pavyzdžio žetonus tuomet privalėjo turėti gintaro žvejai, tai buvusi tarsi individualios veiklos pažyma.
Laimikį galėdavo parduoti tik valstybei.
„Garbingo gintaro žvejo medalis“ teikiamas nuo 2020 m. už amato puoselėjimą ir tradicijų sklaidą visuomenei.
Anksčiau „Garbingo gintaro žvejo medalį“ yra gavę 14 gintaro naudojimo kultūros puoselėtojų ir populiarintojų: Igor Osnač, Ona ir Pranas Zubiai, Rasa ir Pavelas Žąsyčiai, Edvinas Ubis ir Miglė Urbonaitė-Ubė, Jonas Navickas, Aušra Mendelė, Ramūnas Budrikas, Aleksej Lysenko, Agnė Jankutė, Denisas Nikitenka.
Nominantai įrašomi į „Garbingo gintaro žvejo registrą“.
Šių žmonių dėka ne tik išsaugomi regiono etninės savasties bruožai, bet ir kuriamas turistinis jo patrauklumas.
Verta atsiminti, kad gintaro gaudymo keseliais amatas įrašytas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.
A. Lukauskas turi pedagogo diplomą, jis yra juvelyras, pats gamina iš rasto gintaro papuošalus, yra tautodailininkų sąjungos narys.
Gintaro žvejas gimė ir užaugo Nidoje, dabar gyvena Klaipėdoje, yra tikras pajūrio vaikas, gintarą gaudo nuo mažų dienų.
