Etnokultūros puoselėtojos vardas – Neringos mokytojai

Etnografinio regiono Metų mokytojo vardo suteikimo konkurso tikslas – įvertinti etnografinio regiono mokytojų, dirbančių etninės kultūros srityje, profesinės veiklos pasiekimus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.
Metų mokytojo vardas suteikiamas už pastarųjų penkerių metų reikšmingą veiklą etnokultūrinio ugdymo srityje, kitus reikšmingus savivaldybės ir etnografinio regiono bendruomenei pasiekimus etninės kultūros srityje.
Susumavus šių metų „Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono 2026 metų mokytojas – etnokultūros puoselėtojas“ konkurso rezultatus, etnokultūros puoselėtojo vardas suteiktas Neringos gimnazijos, muzikos mokytojai ekspertei bei etikos mokytojai metodininkei A. Buržinskienei.
Komisijos sprendimu Etninės kultūros globos tarybos padėkos raštais pagerbtos Gargždų „Kranto“ progimnazijos mokytoja Vitalija Valaikė bei Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytoja Ramunė Našlėnienė.
Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono Metų mokytojo vardas suteikiamas kiekvienais metais tik vienam asmeniui.
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