Etikos komisija tirs Seimo narį Karolį Neimantą: palygino palangiškius su beždžionėmis

Priminsime, kad į Valstybės dienos minėjimą šių metų liepos 6-ąją K. Neimantas atvyko vilkėdamas kostiumą, o atlape buvo įsisegęs kortelę su savo statusu. Kai kuriems gyventojams užkliuvo, kad pareigos jo kortelėje, išskyrus žodį „komisijos“, buvo įrašytos didžiosiomis raidėmis: „Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos Pirmininkas.“
Tai buvo pastebėta „Facebook“ grupėje „Vieninga Palanga“, kurioje kilo diskusijos apie tokį prisistatymo būdą. Į kritiką politikas atsakė savo „Facebook“ paskyroje.
„Pabandysiu atsakyti tiek „bezdžionėms“ tiek normaliems ir kulturingiems asmenims“, – parašė K. Neimantas (citatoje kalba netaisyta – PT).
Jis aiškino, kad vardo kortelės padeda užmegzti ryšį: žmogus lengviau įsimena vardą ir pavardę bei sužino, iš kur pašnekovas yra.
„Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra ne politinis renginys, o buria viso pasaulio diasporos atstovus – šįkart iš 38 šalių. Dauguma atvykusių žmonių yra apolitiški, nesidomintys politika, tad mano pareiga – prisistatyti. LR Seime mano pagrindinė atsakomybė – Lietuvos diaspora ir jos atstovai, kadangi pirmininkauju Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai. Taigi šie renginiai tiesiogiai susiję su mano pareigomis“, – rašė Seimo narys.
Tačiau tokia reakcija tik dar labiau įaudrino diskusijas.
