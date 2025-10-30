Eismo organizavimas Joniškės ir Lėbartų kapinėse Vėlinių laikotarpiu

Siekiant išvengti spūsčių, rekomenduojama keliones suplanuoti taip, kad jos nesutaptų su didžiausiu lankytojų srautu, kuris paprastai būna nuo 10 iki 14 valandos. Klaipėdiečiai raginami rinktis viešąjį transportą – šventiniu laikotarpiu autobusai kursuos kas 5–7 minutes.
Lapkričio 1–2 dienomis eismas Joniškės gatve nuo Mokyklos gatvės pusės bus draudžiamas, šiuo keliu galės važiuoti tik visuomeninis transportas. Automobilių vairuotojai, į Joniškės kapines vykstantys iš pietinės miesto dalies, turėtų važiuoti Vilniaus plentu, Klaipėdos–Palangos keliu, Klemiškės arba Liepų gatve, o atvykstantys iš šiaurinės dalies – Liepų gatve ir sukti į Joniškės gatvę.
Eismo schema, vyksiantiems į Joniškės kapines:
Individualaus transporto eismas taip pat bus ribojamas nuo Rimkų viaduko link Lėbartų kapinių. Automobilių vairuotojai į kapines galės atvykti per Kiškėnus, Dovilus, Šernus, Rimkus, Šilutės keliu.
Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą, bus įrengti laikini kelio ženklai, prie kapinių budės policijos pareigūnai. Vairuotojų prašoma būti atidžiais, laikytis ženklų ir eismo reguliuotojų nurodymų.
Eismo schema, vyksiantiems į Lėbartų kapines:
KAPINIŲ LANKYMO TVARKA
Lapkričio 1–2 dienomis Joniškės ir Lėbartų kapines lankyti bus galima nuo 8 iki 22 valandos. Šiomis dienomis laidojimai nevyks, leidimai laidoti nebus išduodami.
Į kapinių teritoriją leidžiama įvažiuoti su motorinėmis transporto priemonėmis, pažymėtomis skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele, vežančias neįgalų (-iuosius) asmenį (-is) bei asmenims sulaukusiems 75 metų ir vyresniems, pateikus amžių patvirtinančius dokumentus. Šių asmenų įvažiavimas bus leidžiamas iki lapkričio 1 d. 12 valandos – vėliau vartai bus rakinami, eismas transporto priemonėmis stabdomas, o teritorijoje judėti bus galima tik pėsčiomis.
Lėbartų kapinėse spalio 31 ir lapkričio 1–2 dienomis bus pakeista transporto važiavimo tvarka – įvažiuoti reikės per centrinius vartus, o išvažiuoti per plėtros vartus.
Šventiniu laikotarpiu nerekomenduojama vykdyti kapaviečių statymo, rekonstravimo ar remonto darbų. Lankytojų prašoma elgtis pagarbiai, laikytis rimties ir nesivesti į kapines gyvūnų.
Renkantis kapams skirtas prekes, gyventojai kviečiami pagalvoti ir apie ekologiją bei tvarumą. Po Vėlinių susidaro dideli kiekiai stiklo ir plastiko atliekų, todėl rekomenduojama rinktis natūralias dekoracijas. Atliekas prašoma mesti į tam skirtus konteinerius, o jei jie perpildyti – naudotis artimiausiais. Primename, kad palikti atliekas prie konteinerių ar už kapinių tvoros draudžiama ir už tai taikoma administracinė atsakomybė.
Šventinė prekyba gėlėmis vyks ties Joniškės kapinių pagrindiniu įvažiavimu. Leidimus išduoda Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų ir leidimų skyrius. Taip pat trijose aikštelėse prie Lėbartų kapinių – čia leidimus išduoda UAB „Naujasis turgus“.
Artėjant šventiniam laikotarpiui kapinėse dažniau vykdomi tvarkymo darbai, atliekų konteineriai tuštinami kasdien, o lankytojų patogumui kapinių prieigose bus pastatyta daugiau biotualetų.
VIEŠASIS TRANSPORTAS
Kaip ir kiekvienais metais, prieš Vėlines į abi miesto kapines pradeda kursuoti papildomi autobusai, numatomi ir proginiai maršrutai.
Lankantiems artimųjų kapus ir Joniškės, ir Lėbartų kapinėse patogus bus jungiamasis 117-asis maršrutas.Pro Joniškės kapines dar veža 13 bei 30 maršrutų autobusai. Pro Lėbartų kapines iš miesto dar važiuoja priemiestinių 11A, 11B, 28, 29, 34 maršrutų autobusai. Prašoma atkreipti dėmesį, kad 11/111 maršrutų galinės stotelės Lėbartuose skirsis pagal dienas.
Laikinieji autobusų grafikai paskelbti Klaipėdos keleivinio transporto internetinėje svetainėje Tvarkaraščių skiltyje: Viešasis transportas.
Viešojo transporto schemos:
