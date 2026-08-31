Eimantas Kiudulas: inovatyviam verslui reikia smalsių ir kūrybiškų asmenybių

Nematoma aukštoji vertė
Spalio 8-ąją Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksiantis didžiausias Vakarų Lietuvos karjeros renginys suvienijo lyderiaujančių regiono aukštojo mokslo įstaigų – Klaipėdos universiteto (KU) ir Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK) – pajėgas.
Tai, jog Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė tapo pagrindiniu „Įdarbink ateitį 2026“ partneriu, – ne tik pasitikėjimo bei tikėjimo tokia iniciatyva ženklas.
„Vienas būdų jaunus žmones motyvuoti pasilikti Klaipėdoje, o naujus gyventojus – atvykti čia, yra patrauklios darbo vietos. Esu tikras, kad tokiems žmonėms miestas gali pasiūlyti dinamišką karjerą ir kokybišką gyvenamąją aplinką vienu metu, tik gal ne visada pakankamai apie tai kalbama, – pripažino E. Kiudulas. – Tad nusprendėme, kad būdami proaktyvūs, turėtume tiek LEZ, tiek kitas Klaipėdos įmones paskatinti garsiau save pristatyti“.
Klaipėdos LEZ verslo bendruomenei renginyje atstovaus ir su karjerą besirenkančiais talentais bendraus bendruomenės narės „Orion Global PET“, „Neo Group“, „AD Rem LEZ“, „Lithutec“ ir „HAWE Lithuania“.
Pašnekovo pastebėjimu, LEZ teritorijoje vykdomos veiklos, be gamybos ar logistikos procesų, reprezentuoja ir inovacijas, kurios reikalauja specifinių aukštos kvalifikacijos kompetencijų. Tad tikėtina, kad renginyje dalyvausiančių moksleivių bei studentų laukia nemažai intriguojančių atradimų.
Vertinami visame pasaulyje
E. Kiudulo teigimu, tokios įmonės, kaip „Orion Global PET“, diegia technologinius procesus, kurie savo sudėtingumu ir efektyvumu lenkia tradicinės pramonės standartus. „Tai universalios kompetencijos – specialistas, Klaipėdoje išmokęs valdyti tokius procesus, tampa paklausus tarptautinėje rinkoje, nes dirba su naujausios kartos įranga“, – vieną pavyzdžių minėjo Klaipėdos LEZ vadovas.
Esu tikras, kad miestas gali pasiūlyti dinamišką karjerą ir kokybišką gyvenamąją aplinką vienu metu, tik gal ne visada pakankamai apie tai kalbama.
Panašią pridėtinę vertę kuria ir bendrovė „Glassbel Baltic“, kurios produktai pasitelkiami unikaliai architektūrai nuo Europos šalių, Jungtinių Amerikos Valstijų iki Jungtinių Arabų Emyratų.
Tai rodo, kad įmonės kuriami produktai – ne šiaip stiklo elementai, o sudėtingi inžineriniai sprendimai, teigė E. Kiudulas.
Dar vienas sėkmingos globalios veiklos pavyzdys – logistikos sektoriuje veikianti bendrovė „AD Rem“, teikianti logistikos ir krovinių ekspedijavimo paslaugas nuo Pietų Amerikos iki Skandinavijos.
Pašnekovo pastebėjimu, tokios pozicijos vėlgi reikalauja ne tik procesų išmanymo, bet ir gebėjimo dirbti su dideliais duomenų kiekiais bei skaitmeninėmis sistemomis.
Įrankis savaime – dar ne viskas
Žvelgdamas į ateitį, E. Kiudulas linkęs manyti, jog perspektyviausios kompetencijos bus neatsiejamos nuo inžinerijos lauko.
„Galbūt kis pati veiklos forma – inžinierius daugiau dirbs su kompiuterinėmis sistemomis, naudos kitus instrumentus ir pan. Bet nematau kito varianto, kaip pasaulis galėtų išgyventi be šios srities specialistų, – kalbėjo Klaipėdos LEZ vadovas. – Neseniai galėjome stebėti robotų lenktynes – faktas, kad juos kūrė žmonės, suprantantys, kaip veikia metalas, elektronika ir algoritmai. Todėl labai skatinčiau jaunus žmones atkreipti dėmesį būtent į inžinerines specialybes. Galbūt iš pirmo žvilgsnio jos atrodo sunkesnės, bet yra įvairaus pobūdžio darbų, o išsilavinimo gylis gali būti skirtingas.“
Be to, pašnekovo žodžiais, natūralu, kad artimiausiais metais dirbtinis intelektas mums taps visiškai kasdieniu, savaime suprantamu pagalbininku.
„Niekur nuo to nepabėgsime. Bet tai yra tik instrumentas. Mums reikia kūrybiškų, smalsių asmenybių, kurios tuos instrumentus gebės valdyti“, – kalbėjo E. Kiudulas.
Trys svarbūs klausimai
Pašnekovo teigimu, jauniems žmonėms artėjantis „Įdarbink ateitį 2026“ renginys suteikia puikią galimybę su kuo daugiau karjeros krypčių susipažinti dar studijų metais ar netgi prieš renkantis, ką studijuoti. „Net jei vėliau nuspręsite keisti kryptį – o tai normalu – informuotas sprendimas visada yra tvirtesnis“, – patirtimi dalijosi pašnekovas.
Kokius svarbiausius klausimus, jo akimis, jaunam žmogui pravartu užduoti potencialiems darbdaviams, dalyvausiantiems šiame karjeros renginyje?
„Pirmas klausimas, kurį užduočiau pats, ar konkreti darbo vieta, specialybė, kuri mane
domina, bus aktuali po penkerių ar dešimties metų. Antra, pasiteiraučiau apie įmonės kultūrą ir vertybes“, – vardijo Klaipėdos LEZ vadovas.
Galiausiai pašnekovas pataria: „Kaip jaunas žmogus, galbūt pirmiausia susitelkčiau ne į patį didžiausią atlyginimą, bet pasidomėčiau, ar įmonė pasiryžusi investuoti į mano tobulėjimą, kad aš joje galėčiau augti“.
Pasak pašnekovo, šiuolaikinė darbo rinka reikalauja abipusio informuotumo. Tad įmonės taip pat vertina kandidatus, kurie domisi ne tik pradinėmis sąlygomis, bet ir bendrovės vizija bei technologiniu progresu.
Prioritetas – regiono žmonėms
Karjeros renginį E. Kiudulas vaizdžiai įvardija kaip tam tikrą pažinčių erdvę, kurioje užsimezga pirmasis kontaktas, galimai nuvesiantis į tolesnį bendradarbiavimą: „Be pirmosios pažinties nebus ir bendros ateities. Įmonėms svarbu pastebėti būsimus talentus, o jaunimui – „parduoti“ save ir pasakyti, kas jiems rūpi“.
Globali šiandienos darbo rinka skatina darbdavius būti dar labiau konkurencingus, kita vertus, suteikia ir papildomų galimybių – pavyzdžiui, naujų talentų dairytis kone bet kuriame pasaulio taške. Tačiau, pašnekovo teigimu, prioritetas visada teikiamas vietinei ekosistemai stiprinti.
„Darbo vietos pirmiausia ir kuriamos regiono žmonėms, kad jie rastų patrauklią ir stabilią poziciją bei galimybę matyti ateitį būtent čia“, – pabrėžė Klaipėdos LEZ vadovas.
Nors oficialios statistikos, kiek tiksliai Klaipėdos regiono absolventų įsidarbina būtent LEZ įmonėse, nėra, E. Kiudulo ekspertiniu vertinimu, apie du trečdaliai čia dirbančių specialistų yra baigę būtent vietos aukštąsias mokyklas. Taigi regiono švietimo sistema ir verslas jau dabar turi stiprų sąlyčio tašką, kurį šiuo renginiu siekiama tik dar labiau įtvirtinti.
Apie renginį
Spalio 8 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksiantis karjeros renginys „Įdarbink ateitį 2026“ suburs moksleivius, studentus, karjeros specialistus ir akademinę bei verslo bendruomenę. Jo metu bus pristatomos darbo, praktikos ir karjeros galimybės skirtinguose mūsų regiono veiklos sektoriuose. Ne vienerių metų KU ir KVK patirtis organizuojant karjeros dienas leidžia tikėtis pritraukti į renginį per 8 tūkst. moksleivių ir studentų. Daugiau informacijos ir registracija – www.idarbinkateiti.lt.
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