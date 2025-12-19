Eglišakius klaipėdiečiai išgraibstė akimirksniu

Į prieššventinę akciją susirinko įvairaus amžiaus klaipėdiečiai – nuo senjorų iki jaunų šeimų su vaikais. Vieni atėjo vedini tradicijos, o kiti – pirmąjį kartą.
Norintieji pasiimti Betliejaus taikos ugnies buvo raginami atsinešti žvakę, tačiau neturintiems jos buvo dovanojamos vietoje.
Teatro aikštėje dalinta ugnis ir eglės šakos tapo žinia miestui, kad prieš šventes verta sustoti, įkvėpti ir parsinešti į namus ne tik šventinį simbolį, bet ir ramybę.
Eglišakių dalijimo akcija Klaipėdoje
