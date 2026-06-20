Drevernoje startuoja Klaipėdos uosto regata

„Bures pagaunantis vėjas į priekį neša ne tik jachtas, bet ir svajones, ryžtą, drąsą priimti iššūkius ir pamokas siekiant savo tikslo. Nuo mažųjų „Optimist“ buriuotojų iki vyresnių, vėją jau geriau pažįstančių sportininkų – kiekviename į Kuršių marias išplaukiančiame regatos dalyvių laive, jų vėjo ištemptose burėse gyva meilė jūrai, marioms ir horizontui. Ketvirtoji, jau tradicine tapusi regata Drevernoje puoselėja gražias buriuotojų tradicijas bei stiprina vėjo ir vandens suvienytą bendruomenę, kurioje auga ir mūsų jūrinė kultūra“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Per dvi regatos dienas iš viso įvyks 7 varžybos, kuriose susirungs apie trys dešimtys jaunųjų buriuotojų iš Klaipėdos miesto ir rajono, Nidos, Kauno, Vilniaus.
„Klaipėdos uosto regata Drevernoje yra pirmoji sezono regata, kurią dažnai vadiname namų regata. Būtent šioje regatoje mes dažniausiai išvystame daugiausia debiutų ir jauniems sportininkams ši regata tampa ta pirmąją, kurią prisimename ilgai ar net visą gyvenimą. Taigi, buriavimas prasideda čia – Drevernos regatoje. Buriavimas augina – ugdo charakterį, drąsą, atsakomybę. Vertiname jau ketverius metus trunkančią partnerystę su Klaipėdos uosto direkcija rengiant Drevernos regatą, kurioje auga buriavimo talentai, ateityje galbūt tapsiantys mūsų šalį garsinančiais sportininkais ar keliautojais“, – kalbėjo buriavimo mokyklos „Žiemys“ direktorius Laurynas Juodeška.
Jaunieji buriuotojai varžysis „Optimist“ ir „ILCA“ klasės jachtomis įvairiose amžiaus grupėse: „Optimist U10“, „Optimist U12“, „Optimist U16“ bei „ILCA 4“, „ILCA 6“.
Šių metų regatos naujovė – galimybė varžytis plaukiant „RS Feva“ klasės jachtomis, kuriomis plaukiama ne individualiai po vieną, o iš dviejų sportininkų susidedančiomis įgulomis.
Renginys yra atviras žiūrovams – organizatoriai šiomis dienomis į Drevernos uostą kviečia visus, norinčius palaikyti augančius Lietuvos buriuotojus.
Čia netrūks plazdančių burių, sportinio azarto, vėjo laisvės ir ryžto kuo greičiau įveikti Kuršių marių trasą.
Naujausi komentarai