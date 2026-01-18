Draugystės parkas pavirto šunų tualetu

Socialiniuose tinkluose neretai pasirodo įrašai, liudijantys augantį žmonių nepasitenkinimą ir kantrybės ribas. Klaipėdiečiai piktinasi – miesto šaligatviai ir parkų takai vis dažniau tampa nesutvarkytų augintinių fekalijų maršrutais.
Viena klaipėdietė viešai pasipiktino situacija Debreceno gatvėje, einant link Draugystės parko.
Moteris atvirai klausė, kodėl dalis šunų šeimininkų ignoruoja elementarias taisykles ir palieka netvarką, negerbdami kitų gyventojų.
„Draugystės parkas jau pavirto šunų tualetu – žmonės, užuot vaikščioję po parką ir grožėjęsi gamta, priversti eiti išmatomis“, – tvirtino moteris.
Pasak jos, šaligatviai ir takai šioje vietoje jau primena ne poilsio zoną, o šunų tualetą.
Problema tampa ypač nemaloni tada, kai išmatos paliekamos tiesiai ant šaligatvių ar pėsčiųjų takų – vietų, kur kasdien vaikšto žmonės.
Vietoje ramaus pasivaikščiojimo klaipėdiečiams tenka atidžiai stebėti, kur deda koją.
Komentaruose žmonės pripažino, kad problema mieste yra sena ir, nepaisant metų laikų ar viešų diskusijų, niekur nedingsta.
Kai kurie miestiečiai neslėpė gėdos dėl neatsakingų augintinių šeimininkų ir piktinosi jų abejingumu. Kiti dalijosi asmeninėmis istorijomis iš savo kiemų ir kvartalų.
Pasak klaipėdietės Svetlanos, kaimynystėje gyvenanti moteris metų metus augina šunis ir niekada nesutvarko po jų, teisindamasi, esą jos augintinis palieka „nedaug“.
„Turiu kaimynę, kuri čia jau daugybę metų gyvena. Ji augina ne pirmą šunį, tačiau niekada nerinko ir nerenka, sako: „Kiek tas mano mažas padaro, vos matosi“ ir jaučiasi teisi“, – pasakojo gyventoja.
Augintinių vedžiojimas mieste vis dar siejasi su atsakomybės klausimu. Kol vieni stengiasi laikytis taisyklių, kiti palieka „pėdsakus“, kurie erzina praeivius.
