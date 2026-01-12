Kauno marių regioninis parkas skelbia, kur panaudotos už lankytojo bilietą gautos lėšos

Ką sutvarkė?
„Ką gali nuveikti už 1 eurą Kauno marių regioniniame parke? Sakysit, už tiek net kavos nenusipirksi? Bet mums kiekvienas euras yra svarbus įnašas į parko infrastruktūros priežiūros fondą“, – rašė Kauno marių regioninio parko specialistai.
Pernai Kauno marių regioninis parkas pardavė lankytojų bilietų už 1734 eurus, iš jų 779 eurai jau panaudoti atnaujinant Jiesios kraštovaizdžio draustinio informacinius stendus bei rodykles Pakalniškių pažintiniame take. Parko darbuotojai tikisi lankytojų sąmoningumo, mat vaizdingame Jiesios draustinyje stendus tenka keisti ne pirmą kartą.
„Už lankytojų bilietus gautas lėšas investuojame į takų ir kitų lankytinų objektų priežiūrą: ne tik parko, bet ir priskirtų draustinių, tokių kaip Jiesios pažintinis takas. Jau darosi nebejuokinga, kai stendus ten tenka keisti kone kasmet, nes, panašu, jog šiame draustinyje tarpsta ne tik itin retos kalninės cikados, bet ir energijos neturintys kur dėti „drakonai“ – jau geriau sprogdinkit internetą efektingomis nuotraukomis, o ne stendus.
Jei sumažės „drakonų“ aktyvumas ir neatsiras „degančių“ darbų, likusius kaupiame Žiegždrių pažintinio tako remontui. Ačiū, kad prisidedate ir renkatės sąmoningą poilsį Kauno marių regioniniame parke! Kiekvienas Jūsų euras grįžta į takus, rodykles ir gerą patirtį gamtoje“, – pažymėjo Kauno marių regioninio parko specialistai.
Kur įsigyti?
Kauno marių regioninis parkas – turtingas gražiais gamtos kampeliais, tad kiekvienas lankytojo bilietas – galimybė išlaikyti infrastruktūrą, gerinti lankytojų patirtį.
Lankytojo bilietai platinami Kauno marių regioninio parko lankytojų centre, iš bendradarbiaujančių platintojų, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur. Čia vienkartinio lankytojo bilieto kaina – 1 eur.
Taip pat lankytojo bilietą galima įsigyti internetu: tiketa.lt (kaina nuo 1,31 eur.), taip pat bilietai.lt (kaina nuo 1,29 eur.) bei „Perlo“ terminaluose (kaina nuo 1,20 eur.).
Lankytojo bilietą galima įsigyti ir siunčiant SMS. Jei norite paremti Kauno marių regioninį parką, siųskite trumpąją žinutę (SMS) įrašę KMRP numeriu 1860. Lankytojo bilieto trumposios žinutės kaina – 1,35 euro. (taikomas 0,35 euro aptarnavimo mokestis).
