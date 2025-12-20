Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojų laukia naujienos

Dienraštis, kuriuo jau 80 metų pasitiki uostamiesčio gyventojai, išlieka vienu svarbiausių naujienų šaltinių tiems, kurie nori gauti patikimą, išsamią informaciją apie Klaipėdą bei šalies ir viso pasaulio naujienas.
„Klaipėda“ į Naujuosius žengs sykiu su reikšmingomis permainomis ir naujovėmis.
Jau nuo pirmojo 2026-ųjų numerio laikraščio tekstai bus spausdinami didesnėmis raidėmis.
Didesnis šriftas padidins skaitymo patogumą, ypač vyresnio amžiaus skaitytojams.
Antradienio numeryje bus gerokai ilgesnė nei įprasta „Karšto telefono“ rubrika. Taip pat skaitytojų lauks dar daugiau klaipėdiečių nuomonių, laiškų pačiais įvairiausiais klausimais.
Bus ir daugiau miesto, Klaipėdos rajono bei kitokių naujienų, nes planuojama, kad savaitinis laikraščio puslapių skaičius viršys šiemetinį savaitės puslapių skaičių.
Skaitytojus kitąmet turėtų pradžiuginti ir po 19 metų atgaivinamas kadaise buvęs labai populiarus dienraščio priedas „Gaublys“. Atsiras ir aktuali neperiodinė rubrika „Klausk specialisto“.
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Fiziniams asmenims visų metų „Klaipėdos“ prenumeratos kaina šiuo metu – 96 eurai. Prenumeratos kaina su žurnalu „Sveikata“ metams – 99 eurai, o norintiems užsisakyti tik šeštadienio numerį kaina tesiekia 45 eurus.
Juridiniams asmenims visų metų prenumeratos kaina – 105 eurai, o su žurnalu „Sveikata“ – 111 eurų.
Ši prenumeratos akcija truks iki gruodžio 23-iosios (imtinai).
Dienraštį galima užsiprenumeruoti ne tik visiems metams, bet ir pusmečiui, trims ar vienam mėnesiui.
Kitąmet dienraštis „Klaipėda“ bus leidžiamas keturis kartus per savaitę: antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais.
