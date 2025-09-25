Dešimtyje Kretingos rajono mokyklų veiks pailgintos dienos grupės

Tam Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) skyrė 2,74 mln. eurų finansavimą, dar 308 tūkst. eurų atseikės savivaldybė.
Pasak savivaldybės, pradėjus veikti visos dienos mokykloms, bus užtikrintas pradinukų užimtumas po pamokų, mokyklos bus aprūpintos specialiosiomis mokymo priemonėmis, taip pat atsiras galimybė įdarbinti naujų specialistų bei kelti jau dirbančiųjų kvalifikaciją.
„Visos dienos mokyklos veikloje galės dalyvauti ne mažiau kaip 600 rajono pradinukų, tarp kurių – ir turintieji specialiųjų mokymosi poreikių. Taip pat bus galima įdarbinti 108 kvalifikuotus specialistus“, – pranešime cituojama Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Pailgintos dienos grupės nuo spalio pradės veikti Salantų, Vydmantų, Darbėnų gimnazijose, Kretingos Marijono Daujoto, Kretingos Simono Daukanto progimnazijose, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje, Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje, Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir Kurmaičių pradinėje mokykloje.
