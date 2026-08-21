Dėl miško takelio – perspėjimai

Klaipėdietė Monika pasakojo atsidūrusi nemalonioje situacijoje.
„Išlipau Molo stotelėje ir ėjau link jūros. Kadangi nėra jokio kito tako, tik pramintas miško takelis, ėjau juo. Netrukus mane užkalbino moteris, gyvenanti viename šioje teritorijoje esančių namų. Ji bendravo pagarbiai ir tiesiog paprašė manęs neiti šiuo takeliu, nes tai esą privati teritorija“, – kalbėjo Monika.
Moterys pasišnekučiavo apie šią problemą išsamiau. Esą šiuo takeliu nuolatos naudojasi visi į paplūdimį atvykę žmonės.
„Nėra kur eiti, tik šiuo takeliu. Gatve eiti nesaugu. Suprantu ir gyventojus, nemalonu, kai pro jų namus nuolatos vaikšto nepažįstamieji, bet ką daryti? Manau, kad būtų logiška, jeigu takelis būtų išasfaltuotas, juk jis nepriklauso privačiai teritorijai“, – pažymėjo Monika.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, ši situacija yra žinoma ir ne kartą aptarta su vietos bendruomene.
„Bendruomenės prašymu natūraliam pėsčiųjų takui buvo atlikti reikalingi miško tvarkymo darbai. Kadangi takas driekiasi miško žeme, pasirinkta šiai aplinkai tinkama natūrali danga, išlaikant teritorijos pobūdį ir kuo mažiau ją urbanizuojant. Galimybė pėsčiųjų infrastruktūrą įrengti palei gatvę taip pat buvo vertinama, tačiau šioje vietoje yra ESO inžineriniai tinklai, todėl toks sprendinys reikalautų atskiro projektavimo ir papildomų techninių sprendimų“, – nurodė I. Kubilienė.
Anot vedėjos, dabartinis takelis išliks toks, koks yra.
„Takelis išliks toks, koks yra dabar. Kadangi jis driekiasi miško teritorijoje, pasirinkta šiai aplinkai tinkama natūrali danga, siekiant išlaikyti teritorijos pobūdį ir kuo mažiau ją urbanizuoti“, – pakartojo I. Kubilienė.
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