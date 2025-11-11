Dėl aikštelės vietos – ginčas: prie pat yra takas dviratininkams

Klaipėdiečių teigimu, abu aikštelės įėjimai veda tiesiai į dviratininkams skirtus takus, kur vyksta intensyvus eismas ir tokia vieta vaikams gali būti nesaugi, o dviratininkams sukelti nepatogumų.
„Žardininkų parke įrenginėjama žaidimų aikštelė, kuri, kaip akivaizdžiai matyti, turės du įėjimus, ir abu įėjimai veda į dviračių taką – tikrai labai didelis saugumas mažiems vaikams“, – feisbuke situaciją ironizavo klaipėdietis.
Po įrašu pasipylė kitų vietinių gyventojų komentarai – vieni piktinosi, kad tokie sprendimai yra neapgalvoti, kiti ragino būti labiau tolerantiškiems.
„Man nesuprantama: kas priima ir dar patvirtina tokius nelogiškus sprendimus?“ – komentavo klaipėdietė Modesta.
Tačiau kai kurių žmonių nuomone, nors dviračių takas bus šalia aikštelės ir gali sukelti tam tikrų rizikų, svarbiausia, kad parke atsiranda daugiau naujos erdvės vaikams.
„Žmonės dirba savo darbą, stato aikštelę vaikams. Ginčytis dėl vietos – nemandagu“, – rašė dar viena moteris.
Kol vieni kalba apie pavojus, kiti džiaugiasi, kad miesto erdvės atgyja ir atsiranda daugiau vietų poilsiui bei pramogoms.
Naujausi komentarai