 Debreceno gatvėje vietoj pramogų – ratų spardymas

Debreceno gatvėje vietoj pramogų – ratų spardymas

2026-10-10 12:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose įspėjo kaimynus – esą Debreceno gatvėje pastebėti jauni vaikinai, spardantys automobilių ratus. Įrašas sulaukė gyventojų reakcijų apie įtariamą turto niokojimą.

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Nepadoru: vietiniai gyventojai pastebėjo jaunuolius, kurie spardė automobilių aikštelėje stovinčių automobilių padangas.
Nepadoru: vietiniai gyventojai pastebėjo jaunuolius, kurie spardė automobilių aikštelėje stovinčių automobilių padangas. / M. Vorobjovaitės nuotr.

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„Debreceno g. 14–20A jauni vaikinai mašinų padangas spardo. Saugokite savo turtą“, – tokiu įrašu Debreceno gatvės gyventojų feisbuko grupėje pasidalijo viena moteris.

Įrašas sulaukė įvairių žmonių reakcijų. Vieni ragino patikrinti, ar automobilių padangos tikrai buvo sugadintos, kiti siūlė apie situaciją pranešti policijai.

Gyventojai svarstė, kad į tokius pastebėtus jaunuolių veiksmus nereikėtų numoti ranka – pravartu būtų dėl to kreiptis į pareigūnus.

„Visai jaunimas nesugalvoja sau pramogų – eikite su kamuoliu pažaisti. Tėvai, auklėkite savo atžalas, nes jau protu nesuvokiamas tampa jų elgesys“, – komentavo vienas gyventojas.

Pažymėtina, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimų dėl spardomų automobilių padangų Klaipėdoje, Debreceno gatvėje, nėra gauta.

Šiame straipsnyje:
Debreceno gatvė
automobilių ratai
spardymas

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