Darbai Šilutės plente vyks ir dienos metu

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, asfaltavimo darbai nakties metu buvo vykdomi praėjusią savaitę, naktį iš lapkričio 19-osios į 20-ąją.
„Daugiau asfaltavimo darbų nakties metu nebeplanuojama. Lapkričio 26 d. nuo 9 iki 16 val. numatyta asfaltuoti autobusų įvažas bei įsukimo keliukus. O šeštadienį, lapkričio 29 d., dienos metu, esant palankioms orų sąlygoms, planuojama galutinai užbaigti asfaltavimo darbus likusioje Šilutės plento ir Debreceno gatvės sankryžoje“, – sakė I. Kubilienė.
Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos, visi darbai turėtų būti užbaigti iki šių metų pabaigos – per gruodžio mėnesį.
„Esant palankioms orų sąlygoms ir toliau bus vykdomi Šilutės plente esančio techninio šaligatvio įrengimo ir trinkelių dangos atstatymo darbai. Jie vyksta pagal terminą ir turėtų būti užbaigti šių metų gale“, – pažymėjo I. Kubilienė.
