 Danės krantinėje – vasaros mugė

Danės krantinėje – vasaros mugė

2026-06-18 10:38
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdoje, prie „Žvejo“ paminklo ir Danės krantinėje, tris dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – vyks pirmoji vasaros mugė, pavadinta Terbakrauskio muge. Jos metu bus prekiaujama įvairiais dirbiniais, drabužiais, papuošalais ir kitomis gėrybėmis, taip pat veiks lauko restoranai, bus siūlomos vasariškos pramogos.

Gėrybės: mugėje bus prekiaujama įvairiais dirbiniais.
Gėrybės: mugėje bus prekiaujama įvairiais dirbiniais. / Vestos Jašinskaitės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip skelbė organizatoriai, Terbakrauskio mugėje lankytojų lauks gausus prekybininkų, amatininkų ir maisto gamintojų būrys.

Mugės svečiai galės įsigyti originalių dizaino gaminių, drabužių, papuošalų, tautodailės, meno bei rankų darbo dirbinių. Taip pat bus siūloma įvairių maisto produktų, gardžių užkandžių ir mažųjų aludarių produkcijos.

Renginio metu veiks lauko restoranai, kuriuose bus galima įsigyti tiek karštų, tiek šaltų patiekalų.

Mažųjų mugės lankytojų lauks karuselės, batutai ir kitos aktyvios veiklos.

Mugės veiks penktadienį ir šeštadienį – nuo 10 iki 20 val., o sekmadienį – nuo 10 iki 17 val.

Šiame straipsnyje:
Danės krantinė
Terbakrauskio mugė
prekybininkai

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