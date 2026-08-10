 Dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas

Dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas

2026-08-10 17:35 kauno.diena.lt inf.

Kretingos rajono savivaldybė paskelbė, kad pirmadienį popiet dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas.

<span>Dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas</span>
Dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas / magnific.com nuotr.

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