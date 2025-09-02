Brakonieriaus sulaikymas: nustebino vieša reakcija

Laukžemių tvenkinį prižiūri asociacija „Klaipėdos rajono žvejai“.
Šios asociacijos rūpesčiu tvenkinys buvo atgaivintas, nuolat yra įžuvinamas.
Todėl asociacijos vyrai nuolat stebi situaciją, kad tvenkinyje nebūtų brakonieriavimo atvejų.
Šį kartą buvo užfiksuota, kad kažkas ilgam laikui vis palikdavo meškerės kotą su skrituliu.
Patikrinę įrankį, vyrai aptiko, kad kažkas mėgino gyva žuvele sužvejoti lydeką.
Išsiaiškinę vietą ir pakabinę kameras, asociacijos nariai sučiupo veikėją ir iškvietė aplinkosaugininkus.
Brakonierius buvo nubaustas, tačiau operacijos iniciatoriai nepelnytai sulaukė neapykantos pliūpsnio, esą koks čia pažeidimas ir kam reikėjo gaudyti sodininką.
„Tai yra šiurkštus žvejybos taisyklių pažeidimas. Už tokį pažeidimą gresia 300 eurų bauda. Žvejyba gyva žuvele yra draudžiama. Kažkas labai gudriai darė, palikdamas meškerę su gyva žuvele. Taip negalima daryti. Tvenkinys yra išnuomotas, jis yra įžuvintas“, – kalbėjo Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Vitalis Marozas.
Kodėl kiti žvejai puolė piktintis dėl sučiupto pažeidėjo, sunku buvo suprasti net V. Marozui.
„Gal kažkas yra nepatenkintas, kad imami pinigai už žvejybą šiame telkinyje? Tačiau telkinys yra išnuomotas, jis prižiūrimas. Šienaujamos pakrantės, surenkamos šiukšlės, padaryti sektoriai žvejybai. Vyrai tikrai prižiūri tvenkinį ir tvarką palaiko. Mes tik esant reikalui atvažiuojame. Labai džiaugiamės tokia priežiūra“, – apie asociacijos „Klaipėdos rajono žvejai“ vyrų veiklą kalbėjo V. Marozas.
V. Marozas priminė, kad ne tik limituotos žvejybos telkiniuose, bet ir kituose telkiniuose tokia žvejyba, už kurią įkliuvo sodininkas, yra uždrausta.
„Dar ir su įrankių konfiskacija. Jei būtų žvejota iš valties, ją konfiskuotų“, – atsakomybę priminė V. Marozas.
