 Benamis klaipėdiečiams varo siaubą

Benamis klaipėdiečiams varo siaubą

2026-08-11 09:52
Asta Dykovienė

Viršutinės gatvės 22 namo gyventojų idilė baigėsi, kai visai neseniai jų išpuoselėtame kieme po medžiais „stovyklavietę“ nusprendė įkurti benamis. Agresyvus asmuo čia nuolat girtauja su savo bendrais, teršia aplinką ir šiurpina aplinkinius. Žmonės prašo pagalbos.

Įžūlumas: Klaipėdoje Viršutinės g. 22 namo kieme nelegaliai apsigyvenęs benamis nuolatos girtauja su savo bendrais, triukšmauja ir šiukšlina.
Įžūlumas: Klaipėdoje Viršutinės g. 22 namo kieme nelegaliai apsigyvenęs benamis nuolatos girtauja su savo bendrais, triukšmauja ir šiukšlina. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

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Agresyvių girtų veikėjų riksmai namo kieme jau ne vieną dieną šiurpina Viršutinės g. 22 namo gyventojus.

Jų kieme, atsitempęs čiužinį, apsigyveno benamis, kuris nuolat čia linksminasi ir miega.

Žmonių teigimu, jis čia pat atlieka gamtinius reikalus, šiukšlina ir girtauja su savo bendrais.

Visai netoli, toje pačioje Viršutinėje gatvėje, 21 numeriu pažymėtame pastate veikia Klaipėdos nakvynės namai, tačiau benamis pasirinko gyventi daugiabučio kieme po medžiu, nes nakvynės namuose girtuokliauti draudžiama.

„Prašome Viešosios tvarkos skyriaus skubiai reaguoti, pašalinti nelegalią stovyklavietę (čiužinį) bei teritoriją sutvarkyti. Aktyvus asmuo būna apie 20 val., kartais prigula popiet. Čiužinį su užklotu būna pasidžiovęs arba užkišęs už medžio kamieno“, – prašyme valdininkams rašė klaipėdiečiai.

Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas Linas Lapinskas teigė, kad tokiu atveju geriausia yra kviesti policijos pareigūnus.

Šiame straipsnyje:
Benamis
daugiabučio kiemas
girtuokliavimas

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