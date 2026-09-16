Bankrutuoja dar viena Dano Palucko įmonė

Turėjo planų
Klaipėdos rajono Derceklių kaime įregistruotą įmonę oficialiai valdo du akcininkai. 80 proc. akcijų paketas priklauso Virginijai Paluckienei, 20 proc. akcijų priklauso Kostui Mikalajūnui.
Įmonei nuo 2025 metų rugsėjo pabaigos vadovauja D. Paluckas.
Į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi pats D. Paluckas.
Teismui teiktuose dokumentuose nurodoma, kad įmonė yra nemoki.
D. Paluckas dokumentuose nurodė, kad įmonė buvo įkurta vystyti elektromobilių ir laivų įkrovimo infrastruktūrą Klaipėdos rajone.
„Įmonės „Dankora“ pagrindinė veikla buvo Nacionalinės mokėjimo agentūros lėšomis finansuojamo projekto plėtojimas ir įgyvendinimas“, – dokumente teismui nurodo D. Paluckas.
Projekto įgyvendinimui įmonė įsigijo du žemės sklypus, aiškinama, kad baterijų įkrovimo projektas buvo pradėtas plėtoti.
Įsipareigojimai viršijo turtą
„Bendrovės nemokumą tiesiogiai sukėlė viešai pradėtas ir palčiai nuskambėjęs ikiteisminis tyrimas prieš įmonės vadovą dėl bendrovei skirtos NMA paramos bei po jo NMA nutrauktas projekto finansavimas“, – teismui teiktuose dokumentuose rašė įmonės vadovas D. Paluckas.
Jis pabrėžė, kad dar nesulaukus apkaltinamojo nuosprendžio ir bylos nagrinėjimo neperdavus teismui, NMA paskelbė, kad bendrovei paramos neteiks ir pradės papildomus patikrinimus.
D. Paluckas aiškino, kad nutraukus finansavimą, bendrovė nebegali tęsti pradėtos komercinės veiklos.
Nurodoma, kad įmonės „Dankora“ turtas sudaro apie 9 tūkst. eurų, o bendra įsipareigojimų suma sudaro apie 228,5 tūkst. eurų.
Brolis neteko posto
Dėmesio centre įmonė „Dankora“ atsidūrė 2025 liepą, kai joje kratas atliko Finansinių nusikaltimų tarnyba.
G. Palucko brolienės įmonės projektas už ES pinigus turėjo būti baigtas 2025 liepos 30 d.
2025 metų vasarį „Dankora“ paskelbė pirkimą įsigyti baterijų sistemoms su dviem inverteriais. Pirkimą laimėjo vienintelė jame dalyvavusi įmonė „Garnis“, kurioje G. Paluckas turi 49 proc. akcijų.
Paaiškėjus šiems faktams, G. Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų.
Šių metų liepą Klaipėdos apygardos teismas patenkino dar vieną D. Palucko prašymą.
Buvo paskelbta apie statybos įmonės „Auksitas“ bankrotą, nes įmonės finansiniai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos viršijo jos turimą turtą, ji nepajėgia vykdyti turtinių prievolių ir dėl to tapo nemoki.
Nutartyje nurodoma, kad kovo pabaigoje „Auksito“ turto vertė siekė 254,3 tūkst. eurų, o įsipareigojimai 42 kreditoriams sudarė 302,6 tūkst. eurų.
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