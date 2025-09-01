Balkone – šokiruojantis nepilnamečio elgesys

Galėjo baigtis tragedija
„Žmonės pastebėjo apie septynerių ar aštuonerių metų vaiką, lipantį per antro aukšto balkono langą. Vaikas laikėsi įsikibęs už lango, bet tokia situacija labai pavojinga – jei paslystų, galėtų baigtis tragedija. Jeigu atpažįstate savo vaiką, labai prašau kuo greičiau pasikalbėti su juo ir pasirūpinti, kad daugiau nekiltų tokia rizika. Dalinuosi šiuo įrašu, nes negaliu likti abejinga“, – rašė moteris.
Komentatoriai ją kaltino apskritai šį įrašą paviešinus užuot kreipusis į atsakingas tarnybas, nepaisant to, jog moteris pati šios situacijos nematė, tik pasidalijo įrašu.
Bando išlipti ne pirmą kartą?
Įrašą matė 357 tūkstančiai žmonių, tad nemaža jų dalis jau kreipėsi ir į specialistus. Atsirado ir tokių, kurie teigė žinantys šeimą, kurioje auga būtent šis berniukas, kaip paaiškėjo – jis ne vienintelis vaikas šeimoje.
„Tie vaikai ne pirmą kartą iš ten bando išlipti. Vaiko teisės žino apie jų poelgius. Ten motina neprižiūri jų, būna, kad užrakina ir negrįžta kelias dienas, bet niekam nė motais“, – rašė klaipėdietė.
„Man tai krito į akis kitas vaikas, esantis balkone. Nenustebčiau, jeigu darė kažkokį iššūkį. Tėvams reikėtų pasidomėti kokius soc. tinklus vaikai naršo“, – siūlė kita.
„Pamatyčiau savo vaiką, širdis iššoktų“, – neslėpė vyriškis.
„Man irgi tokia situacija buvo, kad žiūriu pro langą ir antrame daugiabučio aukšte vaikas pro langą išlipęs ant palangės vaikšto, tai nebuvo net minties filmuoti, iškart rėkti pradėjau, tai greitai lindo atgal, beje, vaikas policininko sūnus, net minties nebuvo policijai pranešti“, – savo istorija dalijosi kita moteris.
Žmonės taip pat svarstė, kad jei filmuotojas būtų apšaukęs vaiką už nederamą elgesį, ar nebūtų likęs kaltas, kad neva auklėja svetimą vaiką?
Situacija specialistams žinoma
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė sakė, kad dėl neatsargaus vaikų elgesio ar panašių į šį atvejų vaiko teisių gynėjai gauna pranešimų, bet tai nėra dažni atvejai.
Suprantame, kad situacija iš tiesų kelia susirūpinimą ir nerimą.
„Ne išimtis ir jūsų minimas atvejis. Dėkojame tiems, kurie rūpinasi vaikų saugumu. Suprantame, kad situacija iš tiesų kelia susirūpinimą ir nerimą. Vaiko teisių gynėjai sulaukė informacijos apie konkretų vaiką, rizikuojantį savo sveikata, tad šiuo metu aiškinasi situaciją, susitiks su vaiko šeima, individualiai pabendraus su kiekvienu jos nariu, išklausys paties vaiko nuomonę bei aptars galimą pagalbos poreikį. Jeigu bus nustatyta, jog vaikui ar šeimai yra būtina pagalba, vaiko teisių gynėjai ją inicijuos, o socialiniai partneriai užtikrins reikalingų paslaugų teikimą“, – teigė G. Noliūtė.
Iš kur kyla toks elgesys?
Pasak G. Noliūtės, tokiais atvejais svarbu suprasti, iš kur kyla toks vaiko elgesys, gal jis susiduria su nepriežiūra, o gal tėvams sudėtinga susitarti su paauglystę išgyvenančiu vaiku.
„Vaiko teisių gynėjai atkreipia dėmesį, kad jeigu vaiko artimiausioje aplinkoje esantys žmonės nuo mažens mokys vaiką saugaus elgesio, primins jam, kad būtų atsargus, parodys galinčius grėsti pavojus, paaiškins apie galimas neapdairaus ir neatsakingo elgesio pasekmes – vaikas ilgainiui elgsis atsakingai ir saugiai. Pastebima, kad atviri pokalbiai ir pasitikėjimu grįsto ryšio su vaiku kūrimas padeda lengviau įveikti kylančius iššūkius, sunkumus, išvengti vaiko elgesio problemų. Taip pat labai svarbu pasirūpinti prevencija ir, vaikui augant, elgesio ir saugumo taisykles su juo aptarti iš naujo“, – teigė pašnekovė.
