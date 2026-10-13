Baigiasi kruizinis sezonas: kitąmet Klaipėdos laukia laivas, kokio uostas dar nėra matęs

Atplaukė 70 743 turistai
Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės teigimu, tai turbūt buvo pirmasis kruizinis sezonas, kuriam labai didelę įtaką padarė oro sąlygos.
„Į Klaipėdą neatvyko šeši laivai, nes buvo labai vėjuota. Bet pro tas bangas į uostą kažkaip prasiverždavo palyginti nedidelis laivelis „Clio“ (100 m ilgio – A. D.). Džiugu, kad visi tie laivai, kurių sulaukėme, atgabeno didesnį turistų skaičių, nei pernai. Tai yra didžiausias kruizinių keleivių skaičius, koks yra buvęs. Taigi sezonas buvo stabiliai darbingas“, – tvirtino R. Savickienė.
Pro tas bangas į Klaipėdą kažkaip prasiverždavo palyginti nedidelis laivelis „Clio“.
Pernai į Klaipėdą atplaukė 59 keleiviniai laivai ir atgabeno 70 743 turistus, šiais metais – 57 kruiziniais laineriais jau apsilankė apie 86 tūkst. turistų.
Šiemet paskutinio laivo „Vasco da Gama“ Klaipėdoje laukiama rytoj, spalio 14 d.
Su Portugalijos vėliava plaukiojantis 219 m ilgio laineris šiais metais pas mus lankysis antrą kartą. Pirmąkart Klaipėdoje jis viešėjo rugsėjo 23 d.
Aukštai įvertino vizitą
Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė teigė, kad buvo susitikusi su kruizinės kompanijos „Holland America Line“ atstovais, kurie akcentavo, kad jiems priklausančio laivo „Roterdam“, kuris šiemet pirmąkart lankėsi Klaipėdoje, turistai šį vizitą įvertino 9,6 balo iš dešimties.
„Tai yra labai geri vertinimai. O šiaip kruizinė laivyba Baltijos jūroje auga apie 30 proc., taip pat ir pas mus. Yra kelios priežastys, viena jų – kruizinės laivybos linijos prisistatė naujų laivų, o kadangi Baltijos regionas populiarėja, tai beveik visos vietos kelionėms išperkamos. Antras dalykas – oro sąlygos, vasarą čia nėra taip karšta, kaip Viduržemio jūroje, kur šią ir praeitą vasarą oro temperatūra siekė ir 40 laipsnių karščio. Kitaip tariant, keleiviai nori keliauti patogiai“, – teigė R. Savickienė.
Pasak vadovės, daugelis turistų Baltijos regione nėra buvę, jiems daug kas yra nauja, be to, didėja laivai, mažėja kelionių kaina ir tai yra patrauklu.
Atvyks, kokio dar nėra buvę
Kitais metais į Klaipėdą iki šios dienos užsiregistravo atvykti jau 107 laivai – daugiausiai per visą Klaipėdos kruizinių sezonų istoriją.
Tarp būsimų svečių – išskirtinio dydžio – 330 m ilgio – „Regal Princess“, plaukiojantis su Bermudų vėliava.
Jis į Klaipėdą kitais metais planuoja atvykti gegužės pabaigoje.
Tokio dydžio laivų Klaipėdos uoste dar nėra buvę.
Be to, kitais metais planuojama atidaryti dar vieną kruizinių laivų krantinę ir tuomet Klaipėdoje bus galima priimti penkis kruizinius laivus vienu metu.
Kruizinis sezonas 2027-aisiais turėtų prasidėti balandžio 1 d., o baigtis spalio 1-ąją.
Jau dabar jam ruošiamasi, nes laukia nemažai sunkumų.
„Jau dabar prognozuojama, kad kitais metais trūks ir gidų, ir autobusų. Kadangi laivų bus 30 proc. daugiau nei šiemet, turizmo agentūrų laukia didelis iššūkis susirasti kvalifikuotus, įdomius gidus“, – pabrėžė R. Savickienė.
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