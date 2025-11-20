Baigė iškuopti nukritusius lapus

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, pietinėje miesto dalyje sanitarinį šaligatvių, takų, želdinių, parkų, skverų valymą atlieka savivaldybės rangovas – bendrovė „Raguvilė“, šiaurinėje – bendrovė „Klaipėdos želdiniai“.
„Pastabų dėl prikritusių lapų gauname kaip ir kiekvienais metais. Miesto plotai, apaugę sumedėjusia augmenija, yra dideli, nemažai gatvių yra apsodintos želdiniais, todėl nukritus lapams, nėra taip paprasta greitai sutvarkyti visas vietas. Rangovai stengiasi iki užšąlant sutvarkyti daugumą teritorijų. Nusiskundimų gaunama iš Reikjaviko, Žardininkų, Gedminų, Alksnynės, Kuosų, Rambyno, Poilsio gatvių gyventojų“, – vardijo I. Kubilienė.
Anot pašnekovės, pietinę miesto dalį prižiūrinčiam rangovui „Raguvilė“ buvo skirta 300 eurų bauda už Neringos skvere ir Debreceno g. nenuvalytą pėsčiųjų ir dviračių taką.
„Duotas laikotarpis pašalinti trūkumams ir sutvarkyti pietinę miesto dalį maksimaliai. Šiaurinėje miesto dalyje baudų taikyti šį sezoną neteko. Pranešimų dėl lapų tvarkymo šioje miesto dalyje gaunama mažiau, buvo sulaukta pastebėjimų dėl lapų tvarkymo K. Donelaičio aikštėje, Skulptūrų parke, taip pat gausesnis lapų kritimas šiuo metu pastebimas Šaulių, S. Nėries gatvėse. Rangovas operatyviai reaguoja ir teritorijas tvarko“, – kalbėjo I. Kubilienė.
Taip pat kartu su lapų rinkimu, mieste valomi ir gatvių kelkraščiai nuo suneštų, suvažinėtų lapų.
I. Kubilienė nurodė, kad šį sezoną „Klaipėdos želdiniai“ iš šiaurinės miesto dalies jau yra išvežę apie 484 tonas lapų.
Bendrovė „Klaipėdos paslaugos“ nuo gatvių nušlavė 165 tonas.
„Atliekamas ir papildomas gatvių, kuriose vyksta gausus lapų kritimas, valymas. Nuo įprastinio gatvių valymo procesas skiriasi tuo, kad šios gatvės yra išilginės, einančios palei daugiabučius namus, ir čia parkuojami automobiliai, todėl pasitelkiami ir viešosios tvarkos specialistai, policijos pareigūnai, kad būtų užtikrinta, jog gyventojai patrauks savo transporto priemones. Kitaip gatvių nuvalyti nepavyksta, po automobiliais lieka ir kai kurios lietaus surinkimo grotelės“, – pažymėjo I. Kubilienė.
