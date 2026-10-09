Atliekos prie darželio Klaipėdoje kelia susirūpinimą: gali prieiti vaikai

Pasak gyventojų, statybinės atliekos Šilutės pl. 84 esančioje teritorijoje mėtosi jau ne pirmą dieną.
Čia galima pastebėti įvairių statybinių medžiagų likučių – aštrių metalinių detalių, putplasčio, maišų ir kitų šiukšlių.
Klaipėdiečiams kliūva ne tik netvarkingas teritorijos vaizdas – nerimą kelia ir pavojus žmonių saugumui.
Daugiausia susirūpinimo sukėlė tai, kad visai šalia yra vaikų darželis.
Gyventojai baiminasi, kad prie paliktų statybinių atliekų, tarp kurių yra ir aštrių metalo detalių, gali prieiti vaikai.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atstovai nurodė, kad iki šiol informacijos apie Šilutės pl. 84 teritorijoje paliktas statybines atliekas nebuvo gauta.
Vis dėlto apie situaciją sužinoję savivaldybės specialistai ketina ją įvertinti vietoje.
„Artimiausiu metu savivaldybės specialistai įvertins aplinkybes ir nustatys, kokių veiksmų būtina imtis“, – informavo savivaldybė.
Savivaldybės atstovai taip pat aiškinsis, kas yra atsakingas už teritorijos priežiūrą ir joje paliktų atliekų tvarkymą.
„Nustačius atsakingą teritorijos administratorių, jam bus nurodyta imtis reikiamų veiksmų teritorijai sutvarkyti“, – teigė savivaldybės atstovai.
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