Atgijo Dangės krantinė

Naujas Pakrantės parkas
Klaipėdoje atnaujintas Dangės upės krantinės ruožas ties Joniškės gatve, šalia „Klaipėdos baldų“ gamyklos.
Viešajai miesto erdvei atnaujinti skirtas projektas įgyvendintas bendradarbiaujant savivaldybei ir verslui.
Bendromis Klaipėdos miesto savivaldybės ir įmonės „SBA Home“ pastangomis čia atidarytas Pakrantės parkas – sutvarkyta infrastruktūra, įrengti rankų darbo suoliukai, o praeiviams atvertas „Langas į gamybą“, leidžiantis pažvelgti į baldų gamybos procesus.
Iš viso į projektą investuota daugiau nei 140 tūkst. eurų, iš kurių savivaldybės dalis – 78 tūkst. eurų.
Atnaujinta erdvė visuomenei oficialiai pristatyta trečiadienį, rugpjūčio 26 d.
Erdvė atvira visiems
Įgyvendindama projektą, Klaipėdos miesto savivaldybė atnaujino krantinės ruožą ties baldų gamykla – praplėtė pėsčiųjų takus, įrengė pontoninę krantinę ir sutvarkė aplinką.
Džiugu, kad prie šio projekto prisidėjo ir verslas.
„Dangė – didelė Klaipėdos vertė, todėl siekiame, jog upės krantinės kuo labiau atsivertų žmonėms ir gyventų kartu su visu miestu. Šis atnaujintas krantinės ruožas yra atviras visiems klaipėdiečiams ir miesto svečiams, norintiems susitikti, atsipalaiduoti, pabūti prie vandens. Tikimės, kad miesto investicijos dalis – 78 tūkst. eurų – bus prasminga ir įneš daugiau gyvybės į šią Dangės krantinės dalį, kuri įsilies į klaipėdiečių kasdienį maršrutą. Džiugu, kad prie šio projekto prisidėjo ir verslas, kuris neapsiribojo vien savo teritorijos sutvarkymu, o prisidėjo prie to, kas liks Klaipėdai ir jos žmonėms“, – teigė Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras Algirdas Kamarauskas.
„SBA Home“ iniciatyva pakrantėje įrengti šių įmonių komandų sukurti suoliukai.
Kiekvienas jų – vienetinis rankų darbo kūrinys, turintis originalią idėją ir prasmę.
„Esame Klaipėdos miesto dalis, todėl mums labai svarbu ne tik čia veikti, bet ir prisidėti prie miesto bei jo žmonių gerovės. Baldus kuriame žmonėms ir jų namams, tad kūryba miestui yra natūrali mūsų tapatybės dalis. Kiekvienas krantinėje įrengtas suoliukas turi savitą idėją ir charakterį – norėjome, kad jie ne tik atliktų savo funkciją, bet ir kurtų ryšį su šia vieta. Paprastai mūsų baldai tampa žmonių namų dalimi, o šiandien dalelę savo darbo paliekame ir bendruose klaipėdiečių „namuose“ – miesto erdvėje. Tikimės, kad tai bus ilgalaikis indėlis, kuriuo žmonės naudosis ir džiaugsis ne vienerius metus“, – projekto idėją pristatė „SBA Home“ vadovė Jurgita Radzevičė.
Ne tik poilsiui
Atnaujinta krantinė tapo ne tik poilsio vieta klaipėdiečiams.
„Klaipėdos baldų“ komanda joje įrengė „Langą į gamybą“, pro kurį praeiviai gali stebėti įmonėje veikiančius robotus ir iš arčiau susipažinti su baldų gamybos procesu.
Tikimasi, kad atnaujinta viešoji erdvė padės iki šiol labiau su pramonine miesto dalimi sietą Dangės krantinės ruožą priartinti prie miestiečių ir paversti jį patogesniu bei patrauklesniu pėstiesiems, dviratininkams, aplinkinių įmonių darbuotojams ir miesto svečiams.
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