Ar bus išsaugotas senasis grindinys?

Vienas klaipėdietis, apžiūrėjęs statybvietę Priešpilio gatvėje, prie Danės krantinės, pasiteiravo, ar atidengtas senasis grindinys bus išsaugotas ir dokumentuotas ateities kartoms.
Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad šie darbai yra Priešpilio g. 9 projektas, vykdomas arčiau Kruizinių laivų terminalo, ir kad projektas nėra realizuojamas Klaipėdos savivaldybės užsakymu.
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas papasakojo, kad archeologinių tyrimų metu aptiktas ne tik senasis grindinys, bet ir kitų įdomybių.
„Tyrimų metu aptiktos buvusios Pauliaus Lindenau laivų statyklos atskirų korpusų konstrukcijos ir šalia buvusio grindinio fragmentai bus pateikti vertinimo tarybai, kuri priims sprendimą dėl jų vertės. Vadovaujantis vertinimo tarybos išvadomis bus vykdomi ar koreguojami projektavimo uždaviniai“, – teigė L. Kavaliauskas.
Pasak specialisto, kiek tiksliai užtruks vertinimas, kol kas nežinia.
„Grindinys, jei nebus pripažintas saugotinu, jo akmenys turėtų būti panaudoti tvarkant Danės krantinę šalia šioje vietoje numatytų pastatų. Grindinio paviršiai turėtų būti atkartoti pagal atidengto grindinio pavyzdžius su galimybe eksponuoti autentiško grindinio fragmentus“, – sakė L. Kavaliauskas.
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