Ant kapų – ir dirbtinės gėlės: reikalauja mažiau priežiūros, atsparios šalčiams

Pasak gėlių studijos „Agava“ direktorės Indrės Žilienės, per 20 darbo metų pasitaikė tik vienas atvejis, kai klientas norėjo puokštės įprastai daromos gimtadienio, o ne Vėlinių proga.
„Perka įvairias gėles, labiau chrizantemas ir apskritai gyvas gėles, bet perka ir dirbtines puokštes. Spalvos – labiau pastelinės, bet būna ir ryškesnių. Įvairūs žmonių pasirinkimai. Yra buvęs vienas atvejis per 20 metų iš keistesnių, kai prašė gimtadienio puokštės, o ją nešė į kapines Vėlinių proga. Būna užsako ir dirbtines puokštes, žmonės negaili pinigų tokioms, ir kuo toliau, tuo labiau“, – sakė I. Žilienė.
Anot I. Žilienės, chrizantemų kainos svyruoja nuo 2 iki 4 eurų, o dirbtinių gėlių kainos įvairios – puokštės gali kainuoti nuo 20 iki 100 eurų.
Gėlių salono „Florika“ atstovas Tomas Černauskas pasakojo, kad prekyba suintensyvėja likus kelioms dienoms iki Vėlinių.
„Vėlinėms populiariausia gėlė – chrizantema. Kol kas dar neperka, įprastai perka paskutinėmis dienomis prieš pat Vėlines. Chrizantemų kainos – nuo 2 iki 4 eurų, priklausomai nuo rūšies. Vainikų tikrai neneša, dažniausiai neša puokšteles, liaudiškai vadinamus „kiemsiukus“, juose – šiek tiek žalumos, chrizantemų ar įvairių kitų gėlyčių. Kainos nuo 5–6 eurų, pagal kišenę. Galima padaryti puokščių ir iš brangesnių, prabangesnių gėlių. Yra žmonių, kurie kasmet iš anksto užsako, puokštelės kainuoja ir 40, ir 60 eurų“, – sakė T. Černauskas.
Anot jo, dirbtinės gėlės taip pat perkamos gana gausiai.
„Jas renkasi dėl to, kad jos ilgiau išsilaikys, ypač kas rečiau lankosi prie kapų. Jas labiau renkasi, kai prieš lapkričio šventę yra minusinė temperatūra. Šįmet jos nėra, tad tikimės parduoti daugiau gyvų gėlių. Kasmet vis skirtingai. Nors buvo ir tokių metų, kai esant minusinei temperatūrai žmonės nešė gyvas gėles, nes nepripažįsta dirbtinių“, – sakė T. Černauskas.
Gėlių parduotuvės „Graži gėlė“ vadovės Ingos Liudvikienės teigimu, dirbtinių gėlių prekyba šiuo metu tikrai labai populiari.
„Dirbtines labai stipriai perka ir jas veža ten, kur kapai toli, retai lankomi. Chrizantemų pakuotė kainuoja 10 eurų, rožės – nuo euro iki trijų eurų, dažniausiai perka po eurą ir, žinoma, baltas. Rusakalbiai šiek tiek perka raudonų gėlių, o lietuviai – pastelines“, – pastebėjo I. Liudvikienė.
