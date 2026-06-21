Ant daugiabučio stogo – trispalvė

Klaipėdiečio Andriaus pasidalintoje nuotraukoje matyti, kad trispalvė įtvirtinta ant Rumpiškės g. 29 pastato stogo esančios konstrukcijos. Aplink – vien daugiabučiai namai, tad ši vėliava veikiausiai yra matoma daugeliui šiame kvartale gyvenančių klaipėdiečių.
„Maniau, kad žmonės ruošiasi valstybinei šventei, tačiau netrukus bus mėnuo, kai vėliava kabo toje vietoje. Man tai labai patinka, tik kyla klausimas, ar viskas daroma tinkamai. Juk savo šalies trispalvę reikia gerbti ir iškelti laikantis nustatytų taisyklių, o ne bet kur ir bet kaip“, – kalbėjo Andrius.
Nors tikslios vėliavos iškėlimo priežastys nežinomos, veikiausiai toks sprendimas gali būti siejamas su klaipėdiečių pilietiškumu.
Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo ketvirtame straipsnyje nurodyta, kad vėliavos turi būti tvarkingos ir nenublukusios, o iškeliamai ar pastatomai trispalvei turi būti skirta garbingiausia pagal heraldikos principus vieta.
Penktame šio straipsnio punkte rašoma, kad vėliavos gali būti keliamos prie pastatų (ant stiebų, įrengtų priešais pastato fasadą), virš ar ant pastatų, aikštėse, laivuose, pastatomos posėdžių salėse, darbo kabinetuose ar oficialių ceremonijų vietose, tvirtinamos prie automobilio.
Tad įstatymas nedraudžia Lietuvos valstybės vėliavos iškelti ant namų stogų.
Tačiau tokiais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų dėl vėliavos tinkamos išvaizdos, pagarbos valstybės simboliui bei suderinimo su pastato valdytoju.
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