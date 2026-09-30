„Amžinieji projektai“ grįžta į uostamiestį: pirmoji stotelė – Klaipėdos pilies bokštas

Parodoje A. Kriščiūnas tai daro pasitelkdamas meną, humorą ir ironiją. Ekspozicijai sukurti šeši meno kūriniai, kuriuose trys klaipėdiečiams gerai pažįstami objektai atsiduria netikėtose, tikrovę ir fantaziją, praeitį ir ateitį sujungiančiose situacijose. Nebaigtos Jakų žiedo estakados tampa vieta žvejoti ar buriuoti, XIX a. pabaigoje pastatytas Karališkasis centrinis paštas iškyla tarp ateities dangoraižių ar kosmoso pasaulio, o Baltasis švyturys atgyja kaip šviesa ir turistus traukiantis miesto simbolis. Tai nėra būsimų projektų vizualizacijos, o menininko kuriami scenarijai, kuriuose susitinka tai, kas mieste yra, ko jame trūksta ir kas galėtų būti.
Pasak A. Kriščiūno, paroda kalba ne apie nostalgiją neužbaigtiems darbams, o apie miesto virsmą. Trys pasirinkti objektai įkūnija skirtingas laukimo formas: vienas šiuo metu neužbaigtas, kitas laukia naujo gyvenimo, trečiasis – atkūrimo. Jakų žiedo rekonstrukcija buvo sustojusi po dviejų etapų įgyvendinimo, Klaipėdos regionas šiuo metu labai laukia likusių transporto infrastruktūros sprendimų. XIX a. pabaigoje pastatytas Karališkasis centrinis paštas saugomas kaip kultūros paminklas ir laukia žinių dėl savo ateities, šiuo metu jo nuosavybės teisės priklauso valstybei. Ant Šiaurinio molo stovėjęs Baltasis švyturys buvo sunaikintas 1945 metais, bet iki šiol gyva jo atkūrimo idėja.
Parodoje pristatomi trys projektai atspindi platesnį kontekstą – tokių objektų turi daugelis Lietuvos miestų ir miestelių. Klaipėda į šią patirtį pažvelgė kūrybiškai, pažymėdama miesto pokyčius ir vieno etapo pabaigą.
Paroda „Amžinieji projektai“ veiks nuo spalio 2 dienos iki spalio 31 dienos Klaipėdos pilies bokšte, antradieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val. Ją galės apžiūrėti Pilies muziejaus (Priešpilio g. 2, Klaipėda) lankytojai. Atsižvelgiant į oro sąlygas, parodos veikimo laikas gali keistis. „Amžinieji projektai“ keliaus ir į kitas Klaipėdos vietas – sekite naujienas!
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