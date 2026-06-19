 Žilvino Landzbergo paroda – it lobio dėžutė

Žilvino Landzbergo paroda – it lobio dėžutė

2026-06-19 13:30
Asta Dykovienė

Prano Domšaičio galerijoje atverta Žilvino Landzbergo paroda „Pasakyk man savo vardą Sese“. Tai tarsi užrakto kodas į šeimos istoriją ir jos simbolinius namus, kuriuose gyvena didelė kelių kartų šeima, o lankytojai pakviesti į šį uždarą pasaulį pažvelgti mažos mergaitės akimis.

Intriga: vienas ryškiausių instaliacijos meno atstovų Ž. Landzbergas savo parodoje lankytojus pakvietė ne tik stebėti, bet ir tapti pasakojimo dalimi.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ž. Landzbergas pagal profesiją – skulptorius, bet, kaip pats kalbėjo savo instaliacijų parodos Klaipėdoje atidaryme, jam skulptūra – tarsi penklinė, tarsi laidai, ant kurių nutupia paukščiukas.

Esą skulptūra – it karkasas, kuris aplipdomas tuo, ką sukuria vaizduotė.

Šįkart kūrėjo vaizduotė sukūrė savotišką namų pasaulį su atskiromis šeimos narių erdvėmis, kuriose per detales ir nuotaikas atsiskleisti mamos, močiutės ir vaikų kambarių ypatumai.

„Tai ir sarkastiškas, ir kažkiek buitinis modelis. Muziejaus erdvė tapo privačiu butu su kodais, su spynomis. Tai – atidarome duris?“ – į instaliacijų parodą pakvietė Ž. Landzbergas.

P. Domšaičio galerijos direktorės Skaistės Marčienės teigimu, Ž. Landzbergo kūryba visuomet intriguoja ir stebina.

L. Dykovaitės nuotr.

Esą kiekviena jo paroda sukuria savitą mikropasaulį, kuriame susijungia daugybė skirtingų aspektų – vaizdas, erdvė, pasakojimas ir patirtis.

„Ši paroda patirtinė: ji kviečia ne tik stebėti, bet ir pasinerti į menininko kuriamą aplinką, ją išgyventi ir atrasti asmeninių prasmių“, – apie parodą kalbėjo S. Marčienė.

Ž. Landzbergas pasakojo, kad parodą sukūrė norėdamas atkartoti lobio dėžutę. Tokias dėžutes paprastai saugo mergaitės.

Į jas kartais leidžiama pažvelgti ir kitiems, tačiau tik laikantis pagarbos ir mandagumo taisyklių – taip ir šioje parodoje.

L. Dykovaitės nuotr.

Intriguoja ir tai, kad parodos pavadinime „Pasakyk man savo vardą Sese“, prieš kreipinį „Sese“, nėra kablelio, tačiau menininkas ir tam turi savo paaiškinimą.

„Teko skaityti, kad senovės Graikijoje, iš kur perėmėme literatūrines struktūras, nebuvo jokių skyrybos ženklų. Todėl oratorius turėjo laisvę interpretacijai, skaitant tekstą, ir šiuo atveju apsispręsta apsieiti be kablelio“, – teigė Ž. Landzbergas.

Parodos lankytojai kviečiami žengti į menininko sukurtą kasdienybės erdvę, bet į ją patekti bus galima ne iš karto – muziejaus kasoje lankytojai turės gauti užrakto kodą, tarsi būtų pakviesti į svečius ir įleidžiami už privačių namų durų.

Šiame straipsnyje:
Žilvinas Landzbergas
Prano Domšaičio galerija
Klaipėda
Paroda
šiuolaikinis menas
instaliacija
skulptūra
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
menininkas
kultūra
meno paroda
muziejus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Pirma, baikite
kabinetis prie zmogaus del pavardes, o antra, šis konceptualus menas yra tik kiek geresnis nei bananas ant sienos.
4
0
interesantas
kodėl paroda ne Graikijos saloj?
2
-1
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų