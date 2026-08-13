Uostamiestyje prasideda šeštasis Klaipėdos festivalis, dedikuotas karalienei Luizei

Žiūrovai bus kviečiami į keturias menines patirtis – oratorijos premjerą, šiuolaikinio šokio diptiką, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė teigia, kad festivalio programos ašimi tapo karalienės Luizės asmenybė ir jos ryšys su uostamiesčiu.
„Programą dėliojome atliepdami šį jubiliejų. Vienu svarbiausių atspirties taškų tapo legenda, kad karalienė Luizė klausėsi Josepho Haydno (Jozefo Haidno) oratorijos „Pasaulio sutvėrimas“ ir buvo ja sužavėta. Būtent ši istorija nulėmė pagrindinio festivalio kūrinio pasirinkimą“, – sako ji.
Festivalį ketvirtadienį bei penktadienį atidarys būtent ši J. Haydno oratorija. Teigiama, jog vėlyvojo klasicizmo kūrinys teatro scenoje „atgims nauja forma, kurioje muzika susilies su šviesų dramaturgija ir vaizdo projekcijomis“. Pastatymo muzikos vadovė ir dirigentė – Adrija Čepaitė, režisierė – Rūta Bunikytė.
Rugpjūčio 21–22 dienomis festivalio programą tęs šokio premjerų diptikas. Spektaklyje „Decrescendo“ šveicarų choreografas Marcelis Leemannas tyrinės individo ir bendruomenės santykį, o choreografės Agnijos Šeiko „Pasiskolinti peizažai“ kvies pažvelgti į žmogaus ryšį su aplinka bei atmintimi.
Rugpjūčio 29-ąją koncertuos Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras. Programoje skambės Richardo Strausso (Richardo Strauso) ir Maurice'o Ravelio (Moriso Ravelio) simfoniniai kūriniai.
Festivalio finalą rugsėjo 5 dieną vainikuos Karlo Jenkinso (Karlo Dženkinso) „Symphonic Adiemus“ koncertas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto kieme.
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