Teatre – kūrėjų pjesių skaitymai

Pjesės skaitymas vyks trečiadienį 18.30 val. Klaipėdos dramos teatre (KDT).
Renginys – nemokamas, tačiau būtina registracija internetu.
K. Legenis prie KDT komandos prisijungė šįmet.
Aktorius gimė ir augo Utenoje, aktorystės meno mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Jau spėjo sukurti per 20 vaidmenų įvairiuose teatro pastatymuose bei kine, taip pat režisavo keletą savo spektaklių.
Laisvalaikiu rašo pjeses ir trumpas noveles.
Pjesėje „Prie Švisteko jūros“ veiksmas vyksta Strasbūre.
Anot K. Legenio, šį miestą jis pasirinko atsitiktinai.
„Pasirinkau atsitiktinai, bet paskui tyrinėjant miestą labai patiko Dievo Motinos katedra, pamaniau, kad nuo ten gali pradėti vystytis veiksmas. Norėjau rašyti apie žmogų, kuris be jokios priežasties išvyko iš savo šalies ir gyvena be jokios priežasties pasirinktame mieste. Jozefas Švistekas pasirodė spontaniškas, mane patį nustebino jo spontaniškumas, tad į klausimą, kodėl Strasbūras, galiu atsakyti tik per personažą – nes jis norėjo gyventi ten, kur jo niekas nepažinotų. Na, o jūra yra tai, kuo ir kame jis gyvena – visi filmai, knygos, dailės kūriniai – begalinis informacijos laukas, iš kurio tiesiog neįmanoma išbristi“, – teigė K. Legenis.
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