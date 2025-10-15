Tarptautinis menų festivalis „Plartforma“: spalio programa

Visus keturis festivalio miestus (spalio 22–25 d.) šiemet aplankys Auksiniam scenos kryžiui geriausių metų šokėjų ir choreografijos kategorijose nominuotas kompanijos Low Air spektaklis „Vienudu“. Šokėjų Lauryno Žakevičiaus ir Roko Šaltenio duetas konstruojamas kaip dialogas su kitu, nors iš esmės – su savimi pačiu. Spektaklyje pasitelkiant breiko ir lietuvių liaudies šokio judesius, ieškoma, kaip atskleisti vyro tapatybę šiuolaikiniame pasaulyje. Veikėjai tampa vienas kito atspindžiais, kviesdami žiūrovus pažvelgti į save ir santykius su kitais.
Apie santykius, tik jau vaiko ir tėvo, pasakoja ir latvių choreografo Artūro Nīgalio naujausias cirko ir šokio spektaklis „Laiškų siluetai“, kurį galėsite išvysti Klaipėdos Žvejų rūmuose spalio 25 d. Per judesius ir erdvę spektaklis žaidžia su dualybėmis – buvimu ir nebuvimu, ryšiu ir atskirtimi, savimi ir kitu – kviesdamas žiūrovus apmąstyti nematomas gijas, kurios mus sieja fragmentiškuose ar neišspręstuose santykiuose. Šis spektaklis tapo pirmuoju Latvijos choreografiniu darbu atrinktu į prestižinį Europos šokio platformos „Aerowaves“ kylančių choreografų sąrašą.
Kitas „Aerowaves“ atradimas – slovakų grupės threeiscompany & Jaro Viňarský darbas IHOPEIWILL. Tai – fizinis performansas, garso dizainas ir vizualinė instaliacija, tyrinėjanti mūsų bendrą ateitį tarp politinių įtampų ir klimato iššūkių. Spektaklis įkvėptas pokalbių su įvairiais žmonėmis, keliant klausimą: kokią ateitį norime kurti sau ir ateities kartoms? Kokio pasaulio linkime savo artimiesiems ir ką galime padaryti, kad išpildytume šiuos norus? IHOPEIWILL tampa menine dabartinės visuomenės trajektorijos ir mūsų atsakomybės ateities kartoms refleksija. Spektaklis bus rodomas Klaipėdos kultūros fabrike spalio 16 d.
Spalio 24 d. LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėjė koncertuos kompozitorė Agnė Matulevičiūtė ir pianistė Marta Finkelštein. Programoje kūrėjos atiduos duoklę svarbiausiems savo muzikiniams įkvėpėj(a/o)ms – Johnui Cage’ui, Meredith Monk, Nilsui Frahmui, Haniai Rani, Maurice’ui Raveliui, Angelo Badalamenti, Suzanne Ciani, Ryuichi Sakomoto, Chilly Gonzalesui, Nicolui Jaarui.
Festivalį uždarys jaudinantis cirko ir šokio pasakojimas apie žmogaus kūno galimybes – spektaklis „Šlovingieji kūnai“. Jame dalyvauja šeši 55–67 metų amžiaus akrobatai. Senėjimas mūsų visuomenėje ir, žinoma, cirko pasaulyje vis dar yra tabu. „Šlovingieji kūnai“ rodo, kaip keičiasi tobuliausi kūnai ir kaip cirko istorija gyvena per juos. Kartu spektaklis griauna stereotipus apie vyresnį amžių ir nušviečia senėjimo procesą, kuris vyksta su mumis visais. Įspūdingas, žavus ir nuotaikingas spektaklis, parodantis, ką iš tikrųjų sugeba žmogaus kūnas, spalio 28 d. pakvies į Kultūros centrą Žvejų rūmai.
***
Tarptautinio menų festivalio „Plartforma“ misija – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų šalių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Festivalyje pristatomi šiuolaikinio šokio ir teatro, naujojo cirko, performanso, muzikos ir vizualaus meno kūrėjai bei jų grupės. Tai – vienintelis interdisciplinaraus pobūdžio festivalis Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje, be kultūrinės vykdantis ir edukacinę funkciją – supažindina ir ugdo publiką suprasti ir vertinti šiuolaikinę meno raišką.
Festivalis „Plartforma“ įtrauktas į Strateginių Lietuvos festivalių sąrašą, o nuo 2015 m. apdovanotas Europos festivalių asociacijos ženklu „Europe for Festivals / Festivals for Europe“. Festivalį organizuoja Menininkų grupė „Žuvies akis“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė, Kūrybiška Europa.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio programą. Visa programa ir naujausia informacija internetinėje svetainėje www.plartforma.lt arba FB puslapyje „Menų festivalis Plartforma“.
Bilietus į mokamus festivalio renginius platina www.bilietai.lt.
