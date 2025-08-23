Uostamiesčio renginiai – ir Baltijos keliui atminti

Šiandien nuo pat ryto Antrojoje Melnragėje vyks „Paplūdimio diena 2025“ – viena ryškiausių Klaipėdos sporto festivalio dalių. Tai renginys, skirtas visiems sporto entuziastams ir smalsiems pajūrio lankytojams.
Vyks aibė sporto užsiėmimų: parkūro akrobatiniai pasirodymai, šuoliai, treniruotės ištvermei, banglenčių sporto pamokos su treneriais, praktiniai irklenčių ir baidarių užsiėmimai pradedantiesiems ir pažengusiems, „Aqua Walking“ – vaikščiojimas vandenyje, vyks ir grupinės treniruotės, paplūdimio tinklinis, imtynės ant smėlio.
Taip pat šiandien 12 val. Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje vyks renginys „O, gražus dangau“. Jo metu Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Reincholdas Moras tars žodį, po to skambės žymiausio Baroko epochos poeto Simono Dacho sukurtos giesmės. Kūrinius lietuvių ir vokiečių kalbomis atliks Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“.
O 14 val. visi bus kviečiami į Jono kalnelio salą, kurioje startuos tarptautinis senjorų šokių ansamblių festivalis „Bunda jau Baltija“, skirtas paminėti Baltijos kelio 36-ąsias metines.
Šioms metinėms paminėti renginiai vyks ir Sąjūdžio parke, jų pradžia – nuo 15 val. Šventę sudarys dvi dalys – bus kalbama apie aviaciją, vyks pasirodymai. Kita dalis bus skirta Baltijos keliui.
Vienas išskirtinių akcentų – paieškos ir gelbėjimo pratybos kartu su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės sraigtasparniu „Eurocopter AS365 Dauphin“. Šių pratybų metu sraigtasparnis atliks imitacinę gelbėjimo operaciją iš oro: gelbėtojas bus nuleidžiamas į žemę, nukentėjusysis įkeltas į sraigtasparnį, o po to visi saugiai pakils. Trukmė – 10–15 min.
Esant palankiam orui, šuolininkai parašiutais leisis su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavomis.
Vakarop koncertuos atlikėjos Justina ir Greta, Nombeko Augustė, Adomas Vyšniauskas, vakarą vainikuos grupės „Pikaso“ pasirodymas.
