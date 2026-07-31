Šventojoje – tradicinė Jūros žvejo šventė

Renginiai – visų poreikiui
Per tris pagrindines šventės dienas Šventoji kviečia į renginius, kuriuose susipins istorija, pažinimas, sportas, muzika ir bendruomeniškos patirtys.
Visą savaitgalį Jūros gatvėje šurmuliuos tradicinė Žvejiška mugė, kurioje lankytojai galės įsigyti tautinio paveldo gaminių, amatininkų dirbinių ir įvairių žuvų produktų.
Šventosios uoste veiks nuotraukų paroda „Nėgių žvejyba ir tradicijos Šventojoje“, atskleidžianti išskirtinį pajūrio krašto žvejybos paveldą ir senųjų amatų tradicijas.
Penktadienį šventę pradės Vikingų laivų varžybų treniruotės, leidžiančios iš arti stebėti komandų pasirengimą vienam įspūdingiausių savaitgalio reginių.
Šiandien taip pat vyks edukacija „Nėgių žvejyba ir tradicijos Šventojoje“, kurioje Palangos kurorto muziejaus muziejininkė Lina Misiulytė kartu su vietos žvejais pristatys autentišką Šventosios žvejybos istoriją, senąją įrangą ir iš kartos į kartą perduodamas tradicijas.
Vakare Šventosios pėsčiųjų aikštėje žiūrovų lauks nemokamas kino vakaras po atviru dangumi – lietuviško filmo „Smėlis tavo plaukuose“ peržiūra.
Uostas – šventės erdvė
Rugpjūčio 1-ąją, šeštadienį, nuo 14 val. Šventosios uostas taps pagrindine šventės erdve.
Čia buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ kvies vaikus ir suaugusiuosius susipažinti su buriavimo pagrindais.
Kūrybines ir edukacines veiklas pristatys Palangos miesto globos namai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vakarų regiono skyriaus Palangos senjorų klubas „Draugaukime“ bei savanoriai.
Lankytojai bus kviečiami dalyvauti nėrimo vąšeliu užsiėmimuose, gaminti kilimėlius ir pledukus iš kilpinių siūlų, susipažinti su pagrindiniais civilinės saugos principais, parengties krepšio turiniu bei įgyti pagrindinių pirmosios pagalbos žinių ir praktinių įgūdžių.
Jūros žvejo šventė Šventojoje – gyvas pajūrio kultūros pasakojimas, kuriame susitinka istorija ir dabartis, tradicijos ir naujos patirtys.
Pulsuos varžybų ritmu
Viena laukiamiausių šventės dalių – Vikingų laivų varžybos, kurias organizuoja Palangos sporto centras.
Komandos varžysis dėl greičiausiųjų titulo, o uosto krantinėse susirinkę žiūrovai galės palaikyti favoritus ir pajusti išskirtinę sporto šventės atmosferą.
Siūloma registruoti savo komandą ir tapti Vikingų regatos dalimi.
Po varžybų visi bus kviečiami ragauti tradicinės Šventosios žvejų žuvienės, o vakare vyks žvejų ir Vikingų laivų varžybų nugalėtojų apdovanojimai.
Šventinę dieną užbaigs muzikinis projektas „Muzika iš kasečių“, kuriame pasirodys Oneida Kunsunga ir Gabija Lokytė, dovanosiančios nostalgišką ir energingą koncertinę programą.
Melsis už negrįžusius
Sekmadienį Šventojoje Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje bus aukojamos mišios už žuvusius jūroje.
Tai ilgametė tradicija, skirta pagerbti jūroje gyvybes praradusius žvejus ir jūrininkus bei prisiminti jūros svarbą vietos žmonių gyvenime.
Jūros žvejo šventė Šventojoje – gyvas pajūrio kultūros pasakojimas, kuriame susitinka istorija ir dabartis, tradicijos ir naujos patirtys, vietos bendruomenė bei kurorto svečiai.
Ji primena, kad jūra – ne tik gamtos stichija, bet ir kultūros, tapatybės bei bendrystės simbolis, jungiantis skirtingas kartas.
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