Švėkšna vėl kviečia į moliūgų–žibintų festivalį „Mes už šviesą 2026“

Renginiai prasidėjo dar penktadienį, tačiau dėl stipraus vėjo ir lietaus lankytojų nebuvo gausu.
Todėl šeštadienį klaipėdiečiai dar tyri galimybę aplankyti Švėkšnos dvaro parką.
Šeštadienį nuo antros valandos dienos lankytojai kviečiami į moliūgų–žibintų dirbtuvėles Tradicinių amatų centre Švėkšnoje (Liepų a. 25A).
Nuo 16 val. veiks Dianos Behm tapybos darbų paroda viloje „Genovefa“.
18 val. startuos šviesos ir garso instaliacija prie Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.
Nuo 19 val. bus galima stebėti vaizdo projekcijas ant Švėkšnos dvaro parko vartų.
Nuo 19.30 val. bus galima grožėtis lazerių šou Švėkšnos dvaro parke, prie Dianos tvenkinio. Pasirodymų laikas: 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 ir 23.00 val.
Miestelio svečiai kviečiami į naktinę ekskursiją Švėkšnos miestelyje. Pradžia prie Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios–sanktuariumo.
Parke veiks šviesų instaliacijų ir moliūgų–žibintų kompozicijų ekspozicija.
Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje koncertuos katalikiško roko grupė „Gyvasis vynmedis“.
Tuo metu ant bažnyčios skliautų taip pat bus demonstruojamos vaizdo projekcijos
Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčioje veiks paroda „Liuteronų bažnyčios Mažojoje Lietuvoje“.
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