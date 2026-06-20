Skulptūrų parke – unikalios kolekcijos istorija

Tarp skulptorių – ir moterys
Parodoje eksponuojamos Vytauto Karaciejaus, Petro Šmito, Bernardo Aleknavičiaus fotografijos, taip pat nuotraukos iš asmeninių skulptorių archyvų.
Parodos kuratorė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja Skulptūrų parkui Sondra Simanaitienė sakė, kad Skulptūrų parką kūrę menininkai Klaipėdoje jautėsi laisvi eksperimentuoti ir paliko išskirtinį kūrybinį pėdsaką.
„Bandžiau suprasti, kaip kūrėsi parkas, kuris šiandien yra unikalus ne tik aštuntojo ir devintojo dešimtmečio Lietuvos, bet ir visos Europos kontekste, nes per 15 metų sukurti tokią kolekciją, iškalti skulptūras tokiomis paprastomis techninėmis galimybėmis, reikėjo didelio veržlumo, užsidegimo, vizijos“, – teigė S. Simanaitienė.
Kaip nurodyta parodos aprašyme, iš viso simpoziumuose dalyvavo 69 skulptoriai profesionalai, iš jų – 9 moterys skulptorės. 1990–1991 m. simpoziumų darbai papuošė ir Danės krantinę.
Atsiras vienas kūrinys
S. Simanaitienė taip pat sakė, kad šiuo metu Skulptūrų parke yra 117 skulptūrų, kai kurios jų papuoštos bronzos dalimis. O šį rudenį parką papuoš dar viena skulptūra – skulptoriaus Adomo Raudžio-Samogito kūrinys, šiuo metu esantis Danės skvere prie vaikų žaidimų aikštelės.
„Tad bus 118 skulptūrų. Kitais metais, rudenį, planuojame turėti gražią didelę šventę, pakviesti visus skulptorius. Labai tikiuosi, kad pasirodys ir katalogas, kurį žada išleisti Dailininkų sąjunga“, – apie būsimus planus užsiminė parodos kuratorė.
Dailininkas Arūnas Sakalauskas pasakojo, kad simpoziumams vadovavo nuo 1981-ųjų ir jie jauniesiems menininkams būdavo ne tik kūrybinė erdvė, bet ir savotiška mokykla, kurioje jie du vasaros mėnesius intensyviai dirbdavo su akmeniu, per tą laiką sukurdavo ir iškaldavo skulptūras. Darbą sunkino įrankių stoka ir sudėtingos techninės sąlygos.
Įkvėpimą pajautė akimirksniu
Parodos konstrukcinį dizainą sukūrė Algirdas Stonis. Jo įkvėpimo šaltinis buvo senosios informacinės skulptūrų lentelės, kurios, tvarkant parką, buvo pakeistos naujomis. Informacinės lentelės panaudotos atskiram erdviniam objektui sukurti.
Pasak A. Stonio, gavęs galimybę dirbti su senosiomis lentelėmis jis iš karto pajuto, kad tai bus ypatingas projektas. Menininkas teigė, kad dirbdamas su įvairios būklės, laiko paženklintais objektais jautė asmeninį ryšį su parko istorija. Kurdamas parodą jis taip pat netikėtai atrado ir asmeninę sąsają – tik rengiant ekspoziciją suprato, kad jaunystėje Smiltynėje lankydavosi būtent toje vietoje, kur kadaise vyko pirmieji granito kalimo simpoziumai.
„Man labai didelė garbė, kad mano rankomis apdirbto metalo gabaliukai pasirodė Skulptūrų parke, nes man čia yra įkvėpimo meka, nuostabi vieta ir aš labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė, manimi pasitikėjo, davė atsakomybę“, – džiaugėsi A. Stonis.
Šį vakarą Skulptūrų parke vyksta ir dar vienas renginys – klasikinės muzikos koncertas. Smuiku groja Simona Prančeska Kviklytė, klasikine gitara – svečias iš Latvijos – Miķelis Gitendorfs. Skamba ištraukos iš kompozitorių J. S. Bacho, Fr. Šuberto, B. Bartoko, N. Paganinio, A. Piacolos, K. Sen Sánso ir kitų kūrybos.
Organizatorius – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
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