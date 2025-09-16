Šeiko šokio teatras pristato naujo sezono programą

Klaipėdoje pirmą kartą bus parodyta šviesų ir judesio instaliacija SALOS
Naująjį sezoną Šeiko šokio teatras pradeda keliais dideliais įvykiais pajūryje. Pirmą kartą Klaipėdoje, vykstant pirmajai Klaipėdos bienalei, žiūrovams bus pristatoma šviesų ir judesio instaliacija SALOS – jautri erdvės, šviesos ir judesio patirtis, kurią rugsėjo 18 d. bus galima išvysti Klaipėdos kultūros fabrike. Ši instaliacija – duoklė mūsų santykio su gamta istorijai, dabarčiai ir rūpestį keliančiai ateičiai. SALOS kviečia pasinerti į stichišką būseną, kuriamą iš minimalistinės muzikos, judesio, šviesų ir abstrakčių kostiumų.
Prancūzų kultūros dienos Neringoje kartu patiriant šokį
Spalio pradžioje Šeiko šokio teatras kartu su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ rengia Prancūzų kultūros dienas Nidoje, kuriose be susitikimų su kūrėjais bei kitos programos įvyks ir šokio performanso, kurto kartu su vietine bendruomene ir LMTA studentais, INSANE pristatymas. Taip pat šokio ir muzikos performansą DAOU surengs ir svečiai iš Prancūzijos: choreografas Alban'as Richard'as bei dūdmaišininkas Erwan'as Keravec'as.
Naujos šokio spektaklių premjeros
„Rudenį pasitinkame nauju šiuolaikinio šokio kūriniu ONOS, kuriame tyrinėjame nutylėtas istorijos dalis, domimės dvarų architektūra, žmonėmis, ten gyvenusiomis ir bendruomenę kūrusiomis moterimis. Ką reiškia, kai kažkada buvusi tiesa perrašoma ar nutylima? Kaip tai keičia žmogaus, miesto ir visos visuomenės tapatybę? Šio šokio spektaklio linija mums leidžia surinkti pabirusius istorijos skiemenis ir leisti jiems prabilti judesiu“, – sakė teatro įkūrėja, meno vadovė ir choreografė Agnija Šeiko.
Antra sezono naujiena – tarptautinė koprodukcija SUPERTHING su suomių partneriais „Minimi“ šokio teatru, choreografais iš Suomijos Annamari Keskinen ir Ryan'u Mason'u.
„Scenoje susitinka vyresnės kartos Lietuvos šokėjai ir choreografai – žmonės, kūrę mūsų šiuolaikinio šokio istoriją. Tai ne tik kūrybinė, bet ir kartų dialogo patirtis. Labai įdomu pamatyti, kokį rezultatą šis susitikimas sukurs“, – teigė A. Šeiko.
Taip pat šį sezoną laukiama ir Šeiko šokio teatro šokėjos Emos Senkuvienės naujai kuriamo spektaklio moksleiviams MEME.
„Šiame šokio spektaklio kūrybiniame procese gilinamasi į dvi skirtingas „meme“ reikšmes, kvestionuojant humoro ribas. Darbe bus analizuojama, ar virtualioje erdvėje, kur memai yra tapę kasdienės komunikacijos dalimi, juokas dažnai neperauga į patyčias – vieną didžiausių iššūkių paauglystės laikotarpiu. Kūrybinis procesas remiasi ir asmeninėmis kūrėjų patirtimis, atsižvelgiant į tai, kad patyčios yra laikui nepavaldus reiškinys. Per šokio judesį ir šiuolaikinę muziką bus siekiama paskatinti diskusiją ir kritinį mąstymą apie šiuolaikinės komunikacijos niuansus, patyčių problematiką ir asmens vietą visuomenėje“, – pasakojo Ema Senkuvienė.
Šokis – nuo kopų iki aikščių
Šeiko šokio teatre ir toliau stiprinama pajūrio ašis – kuriama ir rodoma Klaipėdoje bei Neringoje, tęsiamos vietinės praktikos ir bendruomenių įtraukimas.
„Kuriame tinklą, kuris sujungia menininkus ir vietos žmones netradicinėse erdvėse – nuo kopų iki aikščių. Tik įtraukus bendruomenes atsiranda atvirumas, laisvė ir atsparumas tam, kas vyksta aplink“, – akcentavo A. Šeiko.
Tarptautinėje erdvėje teatras intensyviai mezga partnerystes.
„Šiemet daug dėmesio skyrėme tinklaveikai: buvome „CPH Stage“ Danijoje, „Oerol“ festivalyje Terschelling saloje Nyderlanduose – būtent tokioje aplinkoje, kurioje mūsų įvietinti darbai itin organiškai skamba. Rudenį tęsime susitikimus Londone ir Portsmute su „Portsmouth 100 Anniversary 2026“ programos organizatoriais ir lietuvių bendruomene. Įvyko ir dvi SUPERTHING rezidencijos – Vilniuje ir Kuopio (Suomija). Esame dėkingi Lietuvos kultūros institutui ir kultūros atašė Gabrielei Žaidytei bei Ūlai Tornau už palaikymą“, – sakė teatro prodiuserė Judita Strumilaitė.
Kartu teatras tęsia plataus masto sklaidą regionuose, šiemet su spektakliais ir edukacinėmis veiklomis aplankyta beveik 30 Lietuvos miestų ir miestelių.
„Matome realų poreikį ir auditorijos augimą – regionų bendruomenės yra atviros šiuolaikiniam šokiui“, – pabrėžė J. Strumilaitė.
Edukacija ir bendruomenės – neatsiejama sezono dalis: kaip ir kasmet, vyks atviros pamokos kūdikiams, suaugusiesiems ir senjorams, bus tęsiamas bendradarbiavimas su LMTA ir M. K. Čiurlionio menų mokykla (jaunųjų šokėjų praktikos, repertuaro perėmimas, dirbtuvės).
Šeiko šokio teatro veiklas finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybė, Neringos savivaldybė
