Savaitgalį – kultūriniai renginiai

Šiandien 16 val. Palangos savivaldybėje (Vytauto g. 112) bus atidaryta Baltų vienybės dienos renginių pradžią pažymėsianti paroda „Baltų bendrystės raštai“. Joje bus galima pamatyti Liepojos taikomosios dailės studijos „Kursa“ austas skaras ir Palangos rankdarbių meistrų darbus – skiautinius, riešines, pirštines, delmonus, juostas bei kilimėlius.
Rytoj, penktadienį, 18.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks renginys „Visa Lietuva šoka“. Klaipėdiečiai kartu su šeimos nariais kviečiami mokytis liaudies šokių.
Rugsėjo 19 d., šeštadienį, nuo 9 iki 15 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje (Dubysos g. 10) vyks Miesto bagažinių turgus. Lankytojai kviečiami pirkti, parduoti ar dovanoti nereikalingus, tačiau dar tinkamus naudoti daiktus.
Taip pat šeštadienį 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursija „Dekoduota atmintis. Išskirtinės istorijos“. Dalyviai išgirs tris istorijas iš muziejaus kiemelio lauko parodos: apie kadaise padangę raižiusius „cepelinus“, Juodkrantėje kurtą verslo imperiją ir klaipėdiečiu tapusio Adamo Vorbecko bei jo šeimos gyvenimą. Ekskursiją ves gidė Diana Našutinskaitė-Zakarienė, išankstinė registracija nereikalinga.
Šeštadienį 16 val. Šventojoje vyks „Vienybės žygis“. Žygeiviai pajūriu keliaus iki Lietuvos ir Latvijos sieną žyminčio riboženklio ir atgal – bendras maršruto ilgis sieks šešis kilometrus. Būtina išankstinė registracija.
Šeštadienį 16.30 val. Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2) vyks parodos „Portalai’26“ atidarymas. Vilniaus dailės akademijos scenografijos programos studentai pristatys bakalauro baigiamuosius darbus – scenovaizdžių maketus, kostiumų eskizus ir instaliacinius projektus.
Šeštadienio vakarą 18 val. Šventosios upės žiočių dešiniajame krante Baltų vienybės dienos kulminacija taps vienybės ugnies įžiebimo ceremonija. Vakaro metu pasirodys Palangos kultūros centro folkloro ansamblis „Mėguva“, Rucavos etnografinis ansamblis ir kapela iš Latvijos, o mažiausių lankytojų lauks mediniai lauko žaidimai.
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