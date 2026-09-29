Rolando Rastausko premija – klaipėdietei

Rašytoja, muziejininkė, literatūrinio-kultūrinio almanacho „Baltija“ sudarytoja bei Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė S. Simana tapo antrąja R. Rastausko literatūrinės premijos laureate.
„Potvynis Bohemoje“ – trečioji autorės knyga. Anksčiau pasirodė „Einantis kalnas“ (2011) ir „Iškamšų kontora“ (2018).
Už dokumentinį pasakojimą „Klaipėdos senųjų kapinių istorijos“ (2020) ji apdovanota Ievos Simonaitytės literatūrine premija.
Po dviejų savaičių, spalio 13-ąją, minint eseisto, dramaturgo, poeto R. Rastausko (1954–2024) gimtadienį, S. Simana bus apdovanota R. Rastausko literatūrinės premijos diplomu, jai bus įteikta ir 5 tūkst. eurų piniginė premija.
„Romanas „Potvynis Bohemoje“ yra apie žmones. Mane jie įkvėpė. Tai tam tikras atminties (nors ir banaliai skamba) – paminklas jiems. Jie jau visi mirę ir nebegali kalbėti. Manau, man pavyko perteikti tą jų balsų energetiką“, – kalbėjo S. Simana.
Kurdama knygą „Potvynis Bohemoje“, S. Simana įrašė 58 pokalbius po 2–5 valandas su to laikmečio žmonėmis.
„Tuose daugiau nei šimto valandų pokalbiuose tikrai išgirdau visko, taip pat ir skaudžių dalykų, kurių neliečiau. Man labai buvo svarbu neperžengti etiškumo ribos, tai yra neįeiti į jautrią pasakotojo teritoriją. Tai dariau sąmoningai, kad nieko neužgaučiau“, – pasakojo S. Simana.
O su R. Rastausku S. Simana bendradarbiavo redaguodama literatūrinį-kultūrinį almanachą „Baltija“.
„R. Rastauskas buvo mano dėstytojas universitete. Jaučiau jo moralinį palaikymą. Buvo ne vienas pasikalbėjimas per tą mūsų gyvenimą Klaipėdoje. R. Rastausko tekstai mane įkvėpė rašyti, mąstyti savaip“, – teigė šių metų R. Rastausko literatūrinės premijos laureatė.
Premiją įsteigė Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga.
Ji skiriama lietuvių prozininkui, eseistui, dramaturgui arba poetui už gražia ir elegantiška kalba išreikštą atvirą, nuoširdų požiūrį į pasaulį, vertinant per pastaruosius dvejus pasibaigusius kalendorinius metus išleistus kūrinius.
Šiemet premijai buvo pasiūlyta devyniolika kandidatų.
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