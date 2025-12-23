Prie uostamiesčio eglutės – girliandomis papuošti šunys

Tai jau trečiasis toks kalėdinis susitikimas prie pagrindinės Klaipėdos žaliaskarės. Neatsiejama renginio dalimi tapo apsikeitimas šuniukų dovanėlėmis.
Burtų keliu šeimininkai traukė dalyvavusių šuniukų vardus ir ištrauktajam įteikė 10–12 eurų vertės kalėdinę dovaną.
Šįmet pirmą kartą surengti ir kalėdiškiausiai pasipuošusio šuniuko rinkimai, išrinkti net trys nugalėtojai. Juos rinko renginyje dalyvavę kiti retriverių šeimininkai.
Pasak renginio organizatoriaus, Klaipėdos retriverių bendruomenės įkūrėjo Nerijaus Dzingelevičiaus, nudžiugino tiek susitikimo dalyvių, tiek ir praeivių reakcijos.
„Trečią kartą vyksta toks kalėdinis susitikimas ir dovanėlių apsikeitimas. Šiais metais įtraukiau dar kitą veiklą – kalėdiškiaušiai pasipuošusio šuniuko rinkimus, buvo trys prizinės vietos, jas rinko atvykę retriverių šeimininkai. Šis renginys jau tapo tradicija. Šiais metais jame dalyvavo gausiausias būrys – 21 šuo. Reakcijos tiek atvykusiųjų į šį renginį su savo retriveriais, tiek kitų žmonių, kurie šiaip su vaikais atėjo prie eglutės, buvo puikios. Juk tiek daug šuniukų vienoje vietoje niekur nepamatysi, o dar kalėdiškai pasipuošusių“, – sakė N. Dzingelevičius.
Klaipėdietė Aistė, renginyje dalyvavusi su savo auksaspalve retrivere, pažymėjo, kad buvo labai smagu pamatyti tiek daug šios veislės keturkojų vienoje vietoje.
„Džiugu, kad vyksta tokie renginiai ir šunų mylėtojai turi kur susitikti, susipažinti, pabūti. Su savo keturkoje dalyvavome pirmą kartą. Atėjome tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Nenusivylėme, nes buvo išties smagu. Manau, kad dalyvausime ir kitąmet“, – tvirtino Aistė.
