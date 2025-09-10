 Prie teatro „Kitas kampas“ improvizacijos šou Klaipėdoje prisijungia netikėtas svečias

2025-09-10 15:49 kauno.diena.lt inf.

„Improvizacijų teatre kiekvienas pasirodymas yra unikali patirtis – nežinome, kas nutiks scenoje, nežinome, kokius siužetus pasiūlys žiūrovai. Viena aišku – visada bus daug juoko, netikėtumų ir nuoširdaus, gyvo ryšio su publika“, – sako 17-ąjį sezoną pradedančio vienintelio Lietuvoje profesionalaus improvizacijų teatro „Kitas kampas“ įkūrėjas, aktorius Audrius Bružas.

Rudenį prasidėsiančio sezono naujiena – legendinį improvizacijos šou „Gero juoko dozė“ kiekvieną kartą papildysiantis kviestinis svečias. Spalio 2 d. Klaipėdoje, „Klaipėdos kultūros fabrike“ prie improvizacijos teatro aktorių Audriaus Bružo, Kirilo Glušajevo ir Ingos Šepetkaitės prisijungs kino ir teatro aktorius Mantas Bendžius. 

Premjeros Klaipėdoje laukiantis aktorius M. Bendžius sakė neslepiantis jaudulio: „Tikrai jaudinuosi. Labiausiai dėl to, kad scenoje nenukristų kelnės, beje, taip yra buvę, kad griūdamas neužgaučiau kolegų“. Aktorius pasakoja, kad nesąmoningas jo noras prisijungti prie „Kito kampo“ buvo išklausytas: tą dieną, kai pamatęs naująją teatro fotosesiją pagalvojo, kad būtų smagu dirbti kartu, jam paskambino Kirilas ir pakvietė. „Matyt, reikia dažniau tokias manifestacijas į dangų paleisti“, – sakė aktorius.

Pirmasis M. Bendžiaus pasirodymas su legendiniu „Kito kampo“ improvizacijų šou „Gero juoko dozė“ vyks jau spalio 2 d. „Klaipėdos kultūros fabrike“. Spalio 5 d. dieną spektaklis bus parodytas Kaune, čia prie trupės prisijungs aktorius Valentinas Krulikovskis, o Vilniuje spalio 1 d. su aktoriais į sceną žengs Marius Pocevičius.

Daugiau nei dešimt metų gyvuojantis spektaklis „Gero juoko dozė“ yra bene labiausiai žiūrovų mėgstamas improvizacijos teatro „Kitas kampas“ kūrinys. Gyvas improvizacijų šou kaskart būna kitoks – tai, kas vyksta scenoje, priklauso nuo žiūrovų pasiūlymų, aktorių fantazijos, nuotaikos ir atmosferos salėje.

Žiūrovai spektaklyje turi galimybę tapti jo bendraautoriais – siūlo temas, situacijas ar net veikėjų bruožus, o aktoriai akimirksniu scenoje kuria teatrą. Tai reiškia, kad kiekvienas vakaras yra nepakartojamas, daugelis žmonių į spektaklį sugrįžta, nes kaskart patiria vis kitokią istoriją. Bilietus į spektaklį galima rasti bilietai.lt.

