Aktorė Justina Nemanytė – apie naują džiuginantį gyvenimo etapą: darbas, miegas ir pasimatymai

J. Nemanytė – žavinga, charizmatiška ir energija trykštanti kūrėja, kuri kartu su aktoriumi ir laidos vedėju Audriumi Bružu atvers „Domino“ teatro užkulisius.
Laidos vedėjas A. Bružas lankosi pas laidos herojus ir kartu su jais meistrauja. Šioje laidoje Justina pakvies mus į savo antruosius namus – teatrą. Ji atvers užkulisių duris, papasakos apie aktorės kasdienybę, kūrybines paslaptis ir tuos mažus niuansus, kurių žiūrovai niekada nepamato iš salės.
Aktoriai – mūsų laisvalaikio palydovai. Jie kuria nuotaiką, įtraukia į istorijas ir leidžia žiūrovams patikėti visai kita realybe. O kai vienoje laidoje susitinka du aktoriai – Justina ir Audrius – charizmos, humoro ir geros atmosferos užtaisas garantuotas.
Šis gruodis Justinos gyvenime itin įtemptas: spektakliai, filmavimai, darbai ir TV projektų prodiusavimas. Tačiau toks ritmas aktorei tampa net savotišku išsigelbėjimu po vasarą patirtų asmeninių pokyčių.
Išsiskyrusi su ilgamečiu draugu, ji sako gyvenanti naują etapą, kuriame – daug veiklos, naujų patirčių ir, kaip pati šypsosi, „darbas, miegas ir pasimatymai“. Užimtumas jai leidžia ne tik augti profesiškai, bet ir drąsiai žengti į asmeninį atsinaujinimą.
Laidoje Justina pasidalins ne tik teatro romantika, bet ir tikrąja kasdienybe – kaip gimsta vaidmenys, kokia atmosfera tvyro užkulisiuose, kaip aktoriai ruošiasi pasirodymams, kokios istorijos įvyksta scenoje užgesus šviesoms ir kasdienėje grimerinėje, kurioje aktoriai gali akimirksniu pavirsti visai kitais žmonėmis. Tai – atviras ir šiltas žvilgsnis į pasaulį, kuriame Justina jaučiasi kaip namuose.
Laida „Pasidaryk pats“ – tai susitikimai su įsimintinomis asmenybėmis, jų asmeninės istorijos ir neįpareigojanti kasdienybė, kurioje kartu kuriamas grožis. Kurkime savo gyvenimus patys – su įkvėpimu ir kūryba.
