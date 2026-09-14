Prasideda tarptautinis fotografijos simpoziumas – savo kūrybą pristato legendinė fotografė

Simpoziume savo kūrybą pristatys vienos ryškiausių XX a. Lietuvos fotografių Violeta Bubelytė, Snieguolė Michelkevičiūtė, o taip pat čekė Libuše Jarcovjáková, latvė Inta Ruka ir dar daugiau žinomų menininkių.
Pasak Vilmos Samulionytės, simpoziumą organizuojančios Lietuvos fotomenininkų sąjungos vadovės, šiemet ypač daug dėmesio bus skiriama moterų fotografijoms ir jų kūrybai.
„Labai džiaugiamės, kad į simpoziumą atvyks V. Bubelytė, S. Michelkevičiūtė, kurios padarė didžiulę įtaką Lietuvos fotomenui. Menininkų pristatymuose pamatysime ir čekų legendą L. Jarcovjákovą, kuriai fotografija buvo ir išlieka svarbiausia priemone kovoti už laisvę ir saviraišką“, – pasakojo V. Samulionytė.
Kūnas kaip meninės raiškos priemonė
Nidoje viena ryškiausių XX a. Lietuvos fotografių V. Bubelytė pristatys savo kūrybos principus, kurių centre – kūnas kaip meninės raiškos priemonė. Jos fotografijose nuogas kūnas tampa universalia forma, išlaisvinta iš socialinių ženklų ir leidžiančia kurti daugiaprasmius pasakojimus.
Menininkės pristatyme bus aptariama ilgametė autorės serija „Monospektaklis kitaip“, kurioje ji vienu metu tampa fotografe, režisiere ir aktore. Jos paskaita kvies permąstyti fotografiją ne kaip autobiografijos formą, bet kaip vaizduotės, vaidmens ir žmogiškosios būsenos tyrinėjimo erdvę.
S. Michelkevičiūtės fotografija išsiskiria originaliu požiūriu į žmogų, ypač į vyro kūną ir tapatybę. Jos žinomiausias fotografijų ciklas „Moteris apie vyrus“ laužo įprastus stereotipus ir kviečia pažvelgti į vyrą iš moters perspektyvos.
„Papasakosiu apie savo, kaip fotografės, kelią. Visuomet fotografuodavau tai, kas mane sudomindavo. Esu užfiksavusi 40 tūkst. kadrų žiūrint į debesis iš vieno taško, pro virtuvės langą. Daugiausiai dėmesio skyriau aktų fotografijai – norėjosi pagauti ir atskleisti vidinę žmogaus būseną per rankas, odą, judesį, parodyti žmogaus jautrumą. Pasakosiu apie fotografo ir pozuotojo ryšį, pasitikėjimo kūrimą, pagarbą žmogui“, – sakė S. Michelkevičiūtė.
Fotografija – ir saviraiška, ir terapija
Į Nidą atkeliausianti L. Jarcovjáková pristatys fotografiją kaip asmeninio išlikimo strategiją, dienoraštį ir išgyventos patirties liudijimą. Aprėpdama intymius autoportretus, naktinį gyvenimą, socialinę dokumentiką, savo darbais ji suformuoja unikalią vaizdinę autobiografiją, nusidriekiančią per keletą dešimtmečių.
L. Jarcovjákovos darbai buvo pristatyti prestižiniame Arlio fotografijos festivalyje „Rencontres d’Arles“, o neseniai ji sulaukė tarptautinio susidomėjimo dėl dokumentinio filmo „Nesu viskas, kuo norėčiau būti“ („I’m Not Everything I Want to Be“ (rež. Klára Tasovská).
„Fotografija man yra svarbi saviraiškos priemonė, o taip pat ir saviterapija. Nidoje norėčiau papasakoti apie savo kelią fotografijoje, pabrėždama asmeninio požiūrio bei glaudaus ryšio su fotografuojamomis vietomis ir bendruomenėmis svarbą. Visada fotografavau įvairius visuomenės paribiuose esančius žmones. Labai mėgstu fotografuoti naktį ir naudoti blykstę“, – pasakojo L. Jarcovjáková.
Viena žinomiausių Latvijos fotografių Inta Ruka pristatys tris svarbiausius savo fotografijos ciklus, atskleisdama ilgametės dokumentinės kūrybos principus ir nuoseklų domėjimąsi žmonėmis bei jų gyvenimo istorijomis.
Kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, parodos
Be minėtų fotografių tarptautiniame simpoziume Nidoje apie kūrybinius kelius pasakos Paryžiuje kurianti menininkė Raphaëlle Peria, Paulien Olheten iš Nyderlandų, ukrainiečių fotografas Oleksandras Hliadelovas, į savo kūrybinius tyrinėjimus pakvies menininkas Visvaldas Morkevičius ir kiti fotografijos meistrai.
Fotografijos entuziastų laukia trejos kūrybinės dirbtuvės. Jas ves simpoziumo rezidentas, Liublianoje gyvenantis dokumentinės fotografijos kūrėjas Simonas Changas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Gintautas Trimakas ir nepriklausoma kuratorė bei leidyklos AVARIE įkūrėja bei meno vadovė Giuliana Prucca.
Tradiciškai „NIDA. Sutikti fotografiją“ metu bus eksponuojamos net kelios parodos.
Ant rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus laiptų bus pristatoma S. Chango paroda „Užrašai prie jūros“, Kuršių nerijos istorijos muziejuje – 2025 m. Neringos mero premijos laureato Andriaus Repšio fotografijos darbų ciklas „Balti medžiai“, o Mizgirių menininkų namuose – moterų fotografių paroda „Iš LFS archyvų apie Nidą“.
Be to, fotografijos simpoziumo dalyvių laukia aktualios paskaitos, kuriose apims daugybę temų. Net kelios bus skirtos šiemet pasaulyje minimam fotografijos kaip medijos 200-mečiui.
Vienas iš fotografijos simpoziumo svečių – Florianas Ebneris, kuris vadovauja Paryžiaus Pompidou centro Fotografijos skyriui, nagrinės dirbtinio intelekto įtaką ir kels klausimus apie fotografijos ateitį.
Pirmuosius fotografijos žingsnius Lietuvoje (1839–1855) apžvelgs fotografijos istorikas, humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras Dainius Junevičius, o nepriklausoma meno kritikė Monika Krikštopaitytė pateiks įvairių istorinių tekstų ir straipsnių apie fotografiją analizę.
Tarptautinis fotografijos simpoziumas „NIDA. Sutikti fotografiją“ vyks rugsėjo 14–20 dienomis Nidoje.
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