Paskutinį vasaros savaitgalį Klaipėdoje ir aplink – renginių maratonas

Botanikos sode – spektaklis
Rugpjūčio 28-ąją, penktadienį, nuo 14 iki 18.30 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode (Kretingos g. 92) vyks tradicinis renginys „Ievaro tiltai“, kurį užbaigs Virginijos Kochanskytės kamerinis muzikinis spektaklis „Lietuviškų romansų vainikas“. Bilietai suaugusiesiems – keturi, moksleiviams, studentams ir senjorams – du eurai.
Taip pat tą dieną 18.30 val. ir šeštadienį Palangos Birutės parko rotondoje vyks nemokamas Palangos orkestro koncertas „Orkestro vasara“. Koncertams diriguos orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Vygantas Rekašius. Renginius ves Aušra Latonienė ir Justina Mikniuvienė.
19 val. Palangos „Oldman“ parko kino teatre (Jūratės g. 2A) bus rodomas Shariffo Korverio filmas „Nedvejok“.
Ant sienos pieš legaliai
Rugpjūčio 29-ąją, šeštadienį, nuo 9 iki 18 val. Kunkių „Horseland“ žirgyne (Kunkių g. 40) vyks paskutinės šio sezono konkūrų varžybos. Žiūrovams įėjimas nemokamas.
Tądien nuo 11 iki 17 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyks Būrelių ir sporto mugė. Daugiau nei 80 organizacijų pristatys vaikams ir jaunimui skirtas sporto, kūrybos bei laisvalaikio veiklas.
Nuo 13 val. Agluonėnų etnografinėje sodyboje (Aukštųjų g. 5) vyks senųjų amatų šventė „Neskubynės“.
14 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks vasaros palydų šventė „Derliaus diena“, kurioje laukia mugė, konkursai, edukacijos ir koncertas. Šventės dalyviai bus vaišinami barščiais ir blynais.
15 val. Paupių kvartale, Rūko g. 33, vyks Vasaros palydėtuvių šventė. Joje vaikų ir suaugusiųjų lauks įvairios pramogos, rungtys, didelis batutas ir galimybė išbandyti treniruotę „Kangoo Jumps“.
Tuo pat metu Klaipėdos Artojo gatvėje vyks nemokamas hiphopo kultūros renginys „Artojo Graffiti Jam“, subursiantis gatvės kultūros mėgėjus iš Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų. Renginio metu bus kuriami grafičiai ant legalios sienos, pasirodys breiko šokėjai, o gyvos muzikos programa prasidės 16 val. ir tęsis iki vakaro.
Pasivaikščiojimas – po Girulius
Taip pat šeštadienį 15 val. Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks koncertas „Pasikalbėjimas širdimis“, kuriame pasirodys Jolanta Vaserienė ir Viktoras Timašiovas.
Tuo pačiu laiku, 15 val., nuo I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio (Šlaito g. 10A) prasidės aplinkosauginis žygis Giruliuose kartu su gamtininku Arvydu Urbiu.
Šeštadienį 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks Vasaros uždarymo koncertas su muzikos studija „Fasoul Artspace“.
19 val. Palangos „Oldman“ parko kino teatre (Jūratės g. 2A) bus rodomas Andriaus Žemaičio filmas „Tabasco“. Tai bus paskutinis šio sezono „Scanorama vasara“ seansas Palangoje.
Rugpjūčio 30-ąją, sekmadienį, nuo 11 iki 14 val. Danės skvere vyks jubiliejinis, jau dešimtasis, Vaikų turgelis. Vaikai čia galės parduoti ar mainyti „išaugtus“ žaislus, knygas ir savo sukurtus darbelius, o renginio metu jų lauks animatoriai, muzika, dovanos ir įvairios nominacijos.
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