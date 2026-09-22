Paminėta Baltų vienybės diena

Anot šventės organizatorių Žvejų rūmų, į vieną sceną šeštadienį susibūrė Lietuvos chorai ir jaunieji Latvijos orkestro muzikantai: Vilniaus universiteto akademinis mišrus choras „Gaudeamus“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrūs chorai „Ave Vita“ ir „Musica“, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“ bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino vidurinės mokyklos simfoninis orkestras.
Kartu su jais scenoje dainavo solistės Simona Liamo ir Nora Petročenko.
Koncerto programai dirigavo Rasa Gelgotienė, Kastytis Barisas, Algirdas Šumskis, Modestas Jankūnas, Lina Jaskevičienė, Ignas Garla ir Reinis Lapa.
Koncertmeisteris – Lukas Gedvilas, vakaro vedėja – Klaipėdos dramos teatro aktorė Regina Šaltenytė.
Skambėjo Lietuvos ir Latvijos kompozitorių kūriniai, o vakaro kulminacija tapo jungtinių chorų, orkestro ir solisčių atlikta Antonio Vivaldi „Gloria“.
„Buvo gera matyti pilną salę žmonių, atėjusių ne tik pasiklausyti muzikos, bet ir pabūti drauge. Jautru matyti tiek jaunų žmonių scenoje – susikaupusių, atsidavusių muzikai ir savo darbu kuriančių tai, dėl ko tokie vakarai tampa prasmingi. Baltų vienybės diena dar kartą priminė, kad mus sieja ne tik istorija ir bendros šaknys. Mus sieja ir gyva kultūra, žmonės, kurie ją kuria, ir noras būti drauge. Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams, dirigentams, solistėms ir klausytojams, kurie tą vakarą buvo kartu“, – skelbė organizatoriai.
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