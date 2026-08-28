Palangoje – legendinis kino miuziklas „Velnio nuotaka“

Praėjusių metų gruodį jau ne vienos kartos mylima „Velnio nuotaka“ sugrįžo su didžiule jėga, kurią pajuto kiekvienas žiūrovas Panevėžio, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos arenose. Tai buvo daugiau nei koncertas – tai tapo reikšmingu kultūriniu įvykiu, dar kartą patvirtinusiu šio kūrinio nemirtingumą ir neblėstančią publikos meilę. Žiūrovų, jau mačiusių šį projektą, teigimu, tai vienas įdomiausių ir kokybiškiausių muzikinių reginių Lietuvos istorijoje.
Pirmą kartą istorijoje ši kino klasika pristatoma visiškai nauju formatu – su gyvu Kauno miesto simfoninio orkestro ir ritmo grupės akompanimentu, dalyvaujant Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos chorui ir ryškiausiems Lietuvos solistams. Pagrindiniuose vaidmenyse: Povilas Meškėla / Vladas Kovaliovas (Baltaragis), Ona Kolobovaitė (Jurga, Marcelė), Vidas Bareikis (Pinčiukas), Rūta Lukoševičiūtė (Uršulė), Egidijus Bavikinas (Girdvainis), Ištvanas Kvikas (Raupys) ir Laurynas Baškys (Anupras).
Projekto meno vadovas ir dirigentas – maestro Jonas Janulevičius, Kauno valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių simfoninio orkestro vadovas, tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ vyriausiasis dirigentas ir muzikinis vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius.
Scenoje matysime orkestrą ir solistus, o didžiajame ekrane bus rodomas Lietuvos kino centro iniciatyva suskaitmenintas ir 4K raiška restauruotas filmas „Velnio nuotaka“. Jį lydės gyvai atliekama genialioji Viačeslavo Ganelino muzika ir poetiški Sigito Gedos tekstai.
Šis projektas yra ne tik pramoginis, bet ir edukacinis – jis suteikia jaunajai kartai galimybę gyvai susipažinti su lietuvių literatūros klasika. 2025 metais Lietuva minėjo maištingos dvasios kūrėjo, rašytojo Kazio Borutos (1905–1965) 120-ąsias gimimo metines, o jo žymiausiam kūriniui – romanui „Baltaragio malūnas“ (1945) – sukako 80 metų.
1974 m. muzikinis kino filmas „Velnio nuotaka“, sukurtas pagal šį romaną, jau seniai tapo Lietuvos kino klasika. Scenarijaus autoriai – Arūnas Žebriūnas ir Sigitas Geda, kompozitorius – Viačeslavas Ganelinas, režisierius – Arūnas Žebriūnas, operatorius – Algimantas Mockus, dailininkė – Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, choreografas – Adomas Gineitis. Pagrindiniuose vaidmenyse: Vaiva Mainelytė, Regimantas Adomaitis, Gediminas Girdvainis, Regina Varnaitė, Vasilijus Simčičius, Bronius Babkauskas, Juozas Meškauskas.
Kino kritikas Saulius Macaitis apie filmą yra pasakęs: „Tai vienas populiariausių ir savičiausių lietuvių filmų… linksma dinamika griaunantis legendą apie niūrų lietuvio būdą ir tampantis atskiru skyriumi visame Lietuvos kinematografe.“
„Velnio nuotaka | Arena šou“ vyks: Rugpjūčio 29 d. – Palangos koncertų salėje
Organizatorius – MEDUSA CONCERT Bilietai: www.medusa.lt
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