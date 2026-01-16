Neringoje – dar nematyta šventė: pirmosios „Eglutės užpūtimo dūzgės“

Pasak iniciatyvos autorės, asociacijos „Neringos vėtrungės“ prezidentės Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, šventė gimė norint padėkoti pagrindiniam Kalėdų simboliui.
„Eglė mums dovanojo euforiją visą mėnesį, todėl tiesiog tyliai ją išvežti būtų neteisinga. Privalome išlydėti ją su džiaugsmu ir šokiais“, – teigė J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.
Programa
Neringos sporto mokykloje (Lotmiškio g. 2, Neringa) 12.00 val. vyks poliarinių meškučių vakarėlis 7–10 metų vaikams.
14.00 val. Žygis marių ledu „Kopininkus užklupo žiema“. Susitikimo vieta – Neringos sporto mokykloje.
Čiuožykla prie Neringos sporto mokyklos – jei gamta leis, šventės dalyviai džiaugsis ledo muziejumi ant marių ir „buranų“ traukiamomis rogėmis.
Aikštėje prie Neringos savivaldybės 17.00 val. bus atsisveikinima su Kalėdų seneliu ir eglute „Hokus pous – Eglutė fokus“ kartu su klounu Lido ir elfais. Patys mažiausi šventės dalyviai oficialiai užpūs pagrindinę miesto eglę.
Nidos kempinge 18.00 val. – „Eglutės užpūtimo dūzgėse“ atmosferą kaitins M1 Dance DJ komanda bei DJ AAverjan. Gurmanus džiugins gastronominės patirtys: šviežios austrės ir sultingi mėsainiai. Taip pat vyks šokiai po atviru dangumi ir tikras Nidos žiemos šurmulys.
22.00 val. laukia kulminacija. Labiausiai į pietvakarius nutolusi Lietuvos eglutė užges, o dūzgės dalyviai tęs šokius iki vėlumos.
