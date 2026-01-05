Miškininkai primena, kaip po švenčių elgtis su kalėdiniais medeliais

Kalėdiniai medeliai vazonuose – laikykite kuo vėsiau
VMU specialistai atkreipia dėmesį, kad vazoniniams medeliams labiausiai kenkia per šilta aplinka ir staigūs temperatūros pokyčiai. Todėl, visų pirma, medelio nereikėtų ilgai laikyti šildomose patalpose.
„Didžiausia klaida – vazoninį kalėdinį medelį per ilgai laikyti šiltuose namuose, ypač, kai vazonas pastatomas ant šildomų grindų. Kad medelis išgyventų, jį reikėtų laikyti kuo vėsiau ir kuo trumpiau šiltoje patalpoje, o po švenčių palaipsniui grąžinti į lauką“, – sako VMU Raudondvario medelyno vadovė Renata Vaškevičienė.
Jeigu nupuošto vazoninio medelio spygliai žali, nebyra, o pats augalas atrodo sveikas, jį dar galima išsaugoti. Tokį medelį rekomenduojama pernešti į vėsesnę patalpą, kur yra natūralios šviesos, ir reguliariai laistyti, kad neišdžiūtų šaknys.
Po švenčių medelį išnešti į lauką būtina palaipsniui – pavyzdžiui, jei turite galimybę, visų pirma, medelį perkelkite į garažą, laiptinę ar įstiklintą balkoną.
Lauke svarbu apsaugoti medelio šaknis: vazoną apšiltinkite ir laikykite užuovėjoje. Į nuolatinę vietą medelis turėtų būti sodinamas tik pavasarį, kai dirva atitirpsta ir baigiasi šalnos.
Eglišakės – galima panaudoti dar kartą
Jeigu namus puošė eglišakės, po švenčių jos gali būti panaudotos dar kartą. Eglišakės tinka pridengti šalčiui jautrius augalus ar jaunus medelius sode, taip pat gali padėti apsaugoti augalus nuo laukinių gyvūnų apgraužimo. Nedideli sausų šakų kiekiai gali praversti židinio įkūrimui.
Pasibaigus žiemos sezonui, eglišakes rekomenduojama išmesti į žaliųjų atliekų surinkimo vietą.
Kirstiniai medeliai – priduokite į surinkimo vietas
Miškininkai primena, kad su namus puošusiomis kirstinėmis eglutėmis, kėniais ar kitais medeliais po švenčių būtina elgtis atsakingai. Kirstinių medelių ir šakų nereikėtų palikti bet kur prie konteinerių. Geriausia – nuvežti juos į žaliųjų atliekų surinkimo vietas arba į savivaldybių numatytas kalėdinių medelių surinkimo aikšteles. Prieš atiduodant medelį, svarbu nuimti visus papuošimus: žaisliukus, girliandas, kabliukus, dirbtinį sniegą ar blizgučius. Surinkti medeliai ir šakos paprastai yra susmulkinami ir panaudojami biokuro gamybai.
Atmintinė gyventojams
Vazoninį medelį reikėtų laikyti kuo vėsiau ir kuo trumpiau šiltoje patalpoje, po švenčių jį palaipsniui grąžinti į lauką ir pasirūpinti šaknų apsauga.
Kirstinį medelį rekomenduojama pristatyti į savivaldybių eglučių surinkimo vietas arba žaliųjų atliekų aikšteles.
Eglišakes galima panaudoti augalams pridengti, o pasibaigus šaltajam sezonui – priduoti kaip žaliąsias atliekas.
Šventiniu laikotarpiu VMU miškininkai tradiciškai vykdė kalėdinių medelių prekybą. O nemokamos eglišakių dalijimo akcijos „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ metu visoje Lietuvoje gyventojams buvo išdalinta daugiau kaip 100 tūkst. eglių ir pušų šakų. Taip pat keli šimtai medelių įteikti kraujo donorams bei akcijos su Lietuvos policija metu kelyje sustabdytiems vairuotojams.
